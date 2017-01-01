İşte tüm transfer haberleri

EMRE MOR - FENERBAHÇE - Hücuma hareket getirecek bir oyuncu arayan Fenerbahçe, Emre Mor’un menaceriyle yaptığı görüşmeden olumlu yanıt aldı. Şimdi ise Alman kulübünün yöneticileriyle bir araya gelen Kanarya, bu transferi bitirip, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
DİEGO COSTA - BEŞİKTAŞ - Pepe’yi bitiren Beşiktaş, şimdi de Chelsea ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Diego Costa’yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
HAYRULLAH AKYÜZ - GALATASARAY - Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un kalecisi Hayrullah Mert Akyüz'ü kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
REMY - BEŞİKTAŞ - Pepe transferiyle gündeme damga vuran Kartal, forvet için ilk sıradaki Remy’den haber bekliyor. Yönetim, diğer adayları ise şimdilik askıya aldı.
EDİN VİSCA - BAŞAKŞEHİR - Başakşehir,Visca için Bordo-Mavililer’den gelen 2 milyon Euro artı Yusuf Erdoğan ve Muhammet Demir teklifini reddetti. İstanbul ekibi, Fırtına’dan 5 milyon Euro talep ediyor. Son sözü Başkan Usta söyleyecek.
BATSHUAYİ - FENERBAHÇE - İngiltere Premier Ligi’nde geçen sezon şampiyonluk yaşayan Chelsea’nin forvetlerinden Michy Batshuayi de, Sarı-Lacivertliler’in transfer listesindeki oyunculardan biri.
Manchester City Kulübü yetkilileri, Cengiz Ünder için Medipol Başakşehir ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi. İngiliz kulübünün yetkilileri, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşmek üzere kulüp binasında toplantıya girdiler. Altınordu'dan 700 bin Euro'ya Medipol Başakşehir'e geçen yaz transfer edilen Cengiz Ünder'in sözleşmesindeki maddeye göre satışından yüzde 30 İzmir ekibi pay alacak.
LENS - FENERBAHÇE - Fenerbahçe’de kötü geçen sezonun ardından hem ortaya koyduğu istatistiklerle hem de futboluyla oldukça başarılı bir grafik çizen ve kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra kulübü Sunderland’a dönen Lens’in geleceği halen belli değil.
MİCHAEL LANG - GALATASARAY - Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayıran, Linnes'ten ise geldiği günden bu yana umduğunu bulamayan Galatasaray için İsviçre basınından Michael Lang iddiası ortaya atıldı.
GEAL CLİCHY - BAŞAKŞEHİR - Elia, Chedjou ve Tunay Torun’u renklerine bağlayıp gücüne güç katan Başakşehir, önceki gün İstanbul’a getirdiği Gael Clichy ile imza aşamasına kadar geldi.
SERDAR TAŞÇI - TRABZONSPOR - Fırtına’da, Spartak Moskova forması giyen Serdar Taşçı yeniden gündeme geldi.
JOSUE - GALATASARAY - Kanarya için yurt dışından iki iddia birden geldi. Portekiz basını, geçen sezon G.Saray'da kiralık oynayan Josue'nin F.Bahçe'ye gitmek için Porto ile sözleşme yenilemediğini iddia etti. ESPN kanalı ise Sao Paulo'nun kanat oyuncusu Ricardo Centurion konusunda F.Bahçe ile görüştüğünü ileri sürdü.
DORLAN PABON - TRABZONSPOR - Forvet bölgesine takviye arayışında olan bordo-mavililerin Meksika'nın Monterrey takımında forma giyen Dorlan Pabon'u gündemine aldığı ifade edildi.
EDER - TRABZONSPOR - 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'in Fransa'yı devirdiği final maçında golü atan Eder'in Trabzonspor'un radarında olduğu kaydedildi. Mercato365'in haberine göre Fırtına, Eder için Lille ile görüşüyor. Çin ekiplerinin de ilgilendiği Eder, Avrupa'da kalmayı tercih ederse rotasının Trabzonspor olabileceği belirtildi.
FEGHOULİ - GALATASARAY - Arka arkaya transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da şimdi gözler Sofiane Feghouli'de... İngiliz basını, sarı-kırmızılı ekibin, West Ham United'ı 4.5 milyon euro'ya ikna ettiğini ve transferin bittiğini belirtse de görüşmelerin kulüpler düzeyinde hala daha devam ettiği öğrenildi.
CENK GÖNEN - MALAGA - Carlos Kameni'yi Fenerbahçe'ye gönderen Malaga, Galatasaray'dan Cenk Gönen'i istedi.
SEMİH KAYA - SPARTA PRAG - Çekya ekiplerinden Sparta Prag'ın teknik direktörü, Semih Kaya'yı istediklerini açıkladı.
Samuel Holmen - Başakşehir =====> Elfsborg - Bedelsiz
Theo Bongonda - Celta Vigo =====> Trabzonspor - 400 bin Euro
Kamil Ahmet Çörekçi - Eskişehirspor =====> Trabzonspor - Bedelsiz
Nabil Dirar - Monaco =====> Fenerbahçe - Bedel bilinmiyor
Davy Klaassen - Ajax =====> Everton - 27 Milyon Euro
Ali Turan - Reims =====> Kayserispor
Marçal - Benfica =====> Lyon - 4.5 Milyon Euro
Fabien Farnolle - Le Havre =====> Yeni Malatyaspor - Bedelsiz
Sezer Badur - Antalyaspor =====> Sakaryaspor
Jordan Pickford - Sunderland =====> Everton - 34 milyon Euro
Erdal Öztürk - Bayern Munih =====> Kayserispor
Bruma- Galatasaray ====> RB Leipzig (15 milyon Euro)
Andre Silva - Porto ==== > Milan (40 milyon Euro)
Ricardo Rodriguez - Wolfsburg ====> (Milan 17 milyon Euro)
Maximilian Philipp - Freiburg ====> B.Dortmund (20 milyon Euro)
Ruben Semedo - Sporting Lizbon ====> Villarreal (14 milyon Euro)
Bautalib - Strasbourg ====> Yeni Malatyaspor
Marc Janko - Basel ====> Sparta Prag (Bedelsiz)
Halil Altıntop - Augsburg =====> Slavia Prag
Serdar Kulbilge - Elazığspor ====> Sarıyer
Sead Kolasinac - Schalke 04 ====> Arsenal (Bedelsiz)
Chedjou - Galatasaray ====> Başakşehir (Bedelsiz)
Serdar Gürler - Gençlerbirliği ====> Osmanlıspor (Bedelsiz)
Serdar Özkan - Antalyaspor ====> Gençlerbirliği (Bedelsiz)
Mehmet Ekici - Trabzonspor ====> Fenerbahçe (Bedelsiz)
Ederson - Benifa ===> Manchester City (40 milyon Euro)
Klaas Jan Huntelaar - Schalke 04 ===> Ajax
Enes Ünal - Manchester City ===> Villarreal (14 milyon Euro)
Bernardo Silva - Monaco ===> Manchester City (49 milyon Euro)
Simone Zaza - Juventus ===> Valencia (16 milyon Euro)
Skuletic - Lokomotiv Moskova ===> Gençlerbirliği
Niklas Süle - Hoffenheim ===> Bayern Munih (20 milyon Euro)
Sebastian Rudy - Hoffenheim ===> Bayern Munih
Youri Tielemans - Anderlecht ===> Monaco (23 milyon Euro)
Mateo Musacchio - Villarreal ===> Milan (18 milyon Euro)
Bruno Alves - Cagliari ===> Glasgow Rangers
Vitor Hugo - Palmerias ===> Fiorentina 8 Milyon Euro
Asmir Begovic ===> Chelsea ===> Bournemounth 10 Milyon Pound
Pote - Adana Demirspor ===> Apoel
Victor Lindelof - Benfica ====> Manchester United (35 milyon Euro)