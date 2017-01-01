İşte terörle mücadelenin "profesyonel" gücü

Türk ordusunun terörle mücadelede "profesyonel" kısmını oluşturan sözleşmeli erler, Isparta'daki Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezinde 11 haftalık yoğun bir komando eğitiminden geçerek, terör örgütlerinin korkulu rüyası haline geliyor.
Nefes kesen eğitimlerin verildiği merkezde, ilk olarak üç haftalık temel eğitimlerden geçen sözleşmeli erler, daha sonra terörle mücadele ağırlıklı zorlu komando eğitimine alınıyor.
Karşılaşabilecekleri her türlü arazi şartı ve mekanda görev yapmaları beklenen sözleşmeli erler, sekiz haftalık komando ihtisas eğitiminde istenilen seviyeye ulaşıyor.
Daha sonra meskun mahalde terörle mücadele eğitimine geçen sözleşmeli erler, burada bazen metruk bir binadan bazen ise duvara açılan bir mazgaldan kendilerine tehdit oluşturan terör örgütü üyelerinin nasıl etkisiz hale getirileceğini uygulamalı öğreniyor.
Senaryo gereği pusuya düşen sözleşmeli erler, kriz anında soğuk kanlı kalmayı, karşı karşıya kaldıkları olumsuz durumlardan kurtulmanın yollarını belirliyor.Meskun mahallerde gerçekleştirilen eğitimlerin ardından terörle mücadele bölgelerinde karşılaşabilecekleri arazi şartlarına uyum sağlamaları istenen sözleşmeli erler, kilometrelerce yol yürüyor, sarp arazi ve derin kanyonlardan geçiyor.
Meskun mahallerde gerçekleştirilen eğitimlerin ardından terörle mücadele bölgelerinde karşılaşabilecekleri arazi şartlarına uyum sağlamaları istenen sözleşmeli erler, kilometrelerce yol yürüyor, sarp arazi ve derin kanyonlardan geçiyor.
Terörle mücadelenin yoğun verildiği Güneydoğu Anadolu bölgesinde görevlendirilen sözleşmeli komandoların aynı zorlu eğitimlerden geçen daha önceki dönem personeli, TSK'nın gerçekleştirdiği Şah-Fırat ve El-Bab operasyonlarına katılmıştı.