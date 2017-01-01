İşte panik ataktan kurtulmanın yolları

Öncelikle Panik atak tehlikesi ile ilgili olarak kendinizin bir analizini yapın (Nerelere gittiğimde panik atak yaşıyorum? Ne zaman oluyor? Gelmeden önce hangi belirtileri veriyor? vb.) Panik anında kişinin kendini gevşetmesi veya rahatlatması panik atağın oluşmasını engeller. Bunun için de kaçmamayı, gelen atağı göğüslemeyi öğrenin.
Genellikle insanların kendileriyle meşgul olmalarına yol açan veya onları tek başlarına kalmaya iten bir yaşam tarzı ya da çevre, kişinin hastalanma ve bedensel işlevleri dinleme eğilimleri arttırır. Bu nedenle çevrenizle ilgilenin ve dış dünyanızı daha cazip hale getirin. Panik atak geçirdiğini çevresindekilerinin öğrenmemesi için, genelde insanlar eve kapanarak, sosyal ortamlardan kendilerini soyutlarlar. Bu ise panik atakları daha fazla arttırmaktan ve hayatınızı çekilmez kılmaktan başka bir işe yaramaz. Çevrenizde bir sosyal ağ oluşturmaya çalışın. Bu size hem kendi problemlerinizden uzaklaşmayı, hem de hayatı daha pozitif değerlendirmenizi sağlayacaktır.
Panik Atak ile mücadelede beslenme de çok önemlidir. Beslenmede basit şeker alımını (tatlılar, şeker, çikolata, kek, vs), kafein alımını (kahve ve çay), sigara kullanımını azaltarak; daha düzenli beslenmeye dikkat etmek (sebze – meyve ağırlıklı, kalsiyum ve vitaminlere dikkat ederek, sık sık ama az az yiyerek, mümkün olduğunca katkısız yiyecekleri seçmek) gerekir.Ayrıca B vitamini eksikliği panik atak oluşumunda etkin rol oynar. Bu nedenle B vitamini ve günlük yaklaşık 1200 mg kalsiyum alınmalıdır. Ayrıca korkulan yerlere gidilmeden önce; elma, armut, portakal, kavun, kivi, vs. yemek uygun olacaktır.
Genelde sinirli ve hassas insanlar, panik ataklara daha fazla yakalanma riskine sahiptir. Dolayısıyla, hayata bakış açınızı değiştirmek bu riski azaltacaktır.
Panik atak ile ilgili olabilecek kalp sorunları da kontrol edilmelidir. Spor ile kalp kasları da güçlendirilerek, daha sağlıklı bir yapıya kavuşulabilir. Stres panik atağın ana sebeplerinden biridir. Stresi azaltmak için, günlük rutin işlerin dışında küçük molalar vererek , farklı aktiviteler yapılabilir (Yürümek, egzersiz yapmak, kitap okumak, arkadaşlarla sohbet etmek, vb.)
Aklınıza gelen kötü düşünceleri düşünmemek için verilen çaba boşunadır.Siz ne kadar düşünmemeye çalışırsanız, o kadar çok aklınıza gelir ve rahatsızlığınız artar. En iyisi biraz zaman ayırarak, ayrıntılı olarak düşünmek ve analiz etmek daha yararlı olacaktır. Olayların, kişilerin ve problemli durumların sadece olumsuz yönlerini düşünmeyin. Her şeyin bir de olumlu ve pozitif yönü olduğunu unutmayın ve onları da anımsayın.
Rahatsız olduğunuz bir ortama girerken, bu ortamlarda kendinizi meşgul edecek uğraşılar bulun. (elişi, kitap okumak, müzik dinleme, vb.) Bir şeye inanırmış gibi davranmanız bile, sizde bir etki oluşturur. Kendinizi cesaretliymiş gibi, korkmuyormuş gibi hayal edin, olmak istediğiniz gibi davranmayı düşünün.
Panik atak yaşayan kişiler genelde sabırsızdır. Bunu engellemek için zamanınızı iyi planlayın. Örneğin, randevunuz için evden daha önce çıkmayı deneyebilirsiniz. Bilinçli olarak yavaş hareket edin. Bu sizin gerginliğinizi azaltarak, daha sakin olmanızı sağlayacaktır. Mükemmel olma isteğinizden vazgeçin. Unutmayın! Panik atak geçiren tek kişi siz değilsiniz. Etrafınızda haberiniz olmasa da veya size söylemeseler de, aynı problemi yaşayan birçok kişi vardır.Siz bu durumdan kurtulmak için ne kadar çaba harcarsanız, bu hastalığı yenmeniz de o kadar kolay olacaktır.