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İşte otomobil tarihinin en çok satan modelleri

  • Otomobil tarihinde en çok satan modellerden bazılarının üretimi durdurulurken, bazıları hala üretiliyor.

  • İşte bugüne kadar en çok satan 10 model...

  • 10. Volkswagen Passat

  • İlk olarak 1973 senesinde üretildi.

  • Bugüne kadar 15.5 milyon satıldı.

  • 9. Ford Model T

  • İlk olarak 1908 senesinde üretildi.

  • Bugüne kadar 16.5 milyon civarında satıldı.

  • 8. Honda Accord

  • İlk olarak 1976 senesinde üretildi.

  • Bugüne kadar 17.5 milyon civarında satıldı.

  • 7. Ford Escort

  • İlk olarak 1968 senesinde üretildi.

  • Bugüne kadar 18 milyon civarında satıldı.

  • 6. Honda Civic

  • İlk olarak 1972 senesinde üretildi.

  • Bugüne kadar 18.5 milyon civarında satıldı.

  • 5. Lada Riva

  • İlk olarak 1980 senesinde üretildi.

  • 4. Volkswagen Beetle

  • İlk olarak 1938 senesinde üretildi.

  • Bugüne kadar 23.5 milyon civarında satıldı.

  • 3. Volkswagen Golfİlk olarak 1974 senesinde üretildi.

  • İlk olarak 1974 senesinde üretildi.

  • Bugüne kadar ortalama 30 milyon satıldı.

  • 2. Ford F-Serisi

  • İlk olarak 1948 senesinde üretildi.

  • Bugüne kadar 40 milyondan fazla satıldı.

  • 1. Toyota Corolla

  • İlk olarak 1966 senesinde üretildi.

  • Bugüne kadar 43 milyondan fazla satıldı.

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