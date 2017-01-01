İşte otomobil tarihinin en çok satan modelleri
Otomobil tarihinde en çok satan modellerden bazılarının üretimi durdurulurken, bazıları hala üretiliyor.
İşte bugüne kadar en çok satan 10 model...
10. Volkswagen Passat
İlk olarak 1973 senesinde üretildi.
Bugüne kadar 15.5 milyon satıldı.
9. Ford Model T
İlk olarak 1908 senesinde üretildi.
Bugüne kadar 16.5 milyon civarında satıldı.
8. Honda Accord
İlk olarak 1976 senesinde üretildi.
Bugüne kadar 17.5 milyon civarında satıldı.
7. Ford Escort
İlk olarak 1968 senesinde üretildi.
Bugüne kadar 18 milyon civarında satıldı.
6. Honda Civic
İlk olarak 1972 senesinde üretildi.
Bugüne kadar 18.5 milyon civarında satıldı.
5. Lada Riva
İlk olarak 1980 senesinde üretildi.
4. Volkswagen Beetle
İlk olarak 1938 senesinde üretildi.
Bugüne kadar 23.5 milyon civarında satıldı.
3. Volkswagen Golfİlk olarak 1974 senesinde üretildi.
İlk olarak 1974 senesinde üretildi.
Bugüne kadar ortalama 30 milyon satıldı.
2. Ford F-Serisi
İlk olarak 1948 senesinde üretildi.
Bugüne kadar 40 milyondan fazla satıldı.
1. Toyota Corolla
İlk olarak 1966 senesinde üretildi.
Bugüne kadar 43 milyondan fazla satıldı.