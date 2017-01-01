İşte otomobil markalarının anlamları

Otomobil markaları ürettikleri yeni modellerle teknoloji ve konforu her gün bir üst seviyeye taşıyor. Peki her gün sokaklarda gördüğümüz binlerce otomobil markalarının altında yatan gizli anlamları hiç düşündünüz mü?
Mitsubishi - Otomobilleri ile ünlü Japon ağır sanayi şirketi Mitsubishi, adını şirketin de amblemi olan eski Japon savaşçıları samurayların ambleminden alır. Amblem, Mitsu (üç) ve bishi (elmas) kelimelerinin birleşmesiyle adlandırılır.
Mercedes-Benz - Avusturyalı tüccar Emil Jelinec, 1897 senesinde yarış kazandığı araca kızının adı olan Mercedes'i koydu ve bunun şerefine şirketin kurucuları Gottlieb Daimler ve Karl Benz ürettikleri araçlara Mercedes adını vermeye devam ettiler.
Mazda - Şirket ismini kanatlarını açmış beyaz bir kartal ile özdeşleştirilen Zerdüştlerin bilgelik tanrısı Ahura Mazda'dan alır.
Hyundai - Şirketin ismi Korece'de "çağdaş, modern" anlamına gelir.
SsangYong - Güney Koreli otomobil üreticisinin adı 'ikiz ejder' anlamına geliyor.
Kia - Kore'nin 2. büyük otomobil firması Kia'nın adı, "Asya'dan doğan" anlamına geliyor.
Cadillac - 1902'de kurulan ABD'li marka, ismini Detroit şehrini kuran 16. yüzyılda yaşamış Fransız kaşif Antoine de la Mothe Cadillac'tan almıştır.
Subaru - Japon otomobil markası Subaru, adını Taurus takım yıldızının Japonca'daki isminden alır.
Pontiac - ABD'li ünlü marka ismini 1700'lü senelerde yaşayan Kızılderili Şefi Pontiac Obwandiyag'dan almıştır.
Dacia - Romanya'nın en büyük otomobil firması Dacia, aynı zamanda Romanya'nın antik zamanlardaki ismidir.
Jeep - Askeri amaçla üretilen dünyadaki ilk arazi aracı Jeep'in adı, çizgi karakter Temel Reis'teki 'Eugene the Jeep' adlı bir hayvandan geldiği iddia edilir. Tüm markalardaki bu tarz araçlar Jeep (cip) diye anılmaya başlanmıştır.
Aston Martin - İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin, adını kurucularından biri olan Lionel Martin'in ürettiği yarış otomobillerini Aston tepesinde denemesiyle alır.
Lexus - Latince'de kanun anlamına gelen ada sahip şirket, Toyota'nın lüks otomobil markasıdır.
Škoda - Çek otomobil firması adını kurucusu Emil von Škoda'dan alır. Dönemin en büyük silah üreticilerinden olan Škoda aynı zamanda Çekçe'de 'hasarlı' anlamına geliyor.
Volkswagen - VW'nin ambleminin nasıl oluştuğu hakkında kesin bir bilgi yok. Bir rivayette, V ve W harflerinden oluşturulan bu logonun tasarımcı Xaver Reimspiess tarafından 1937'de çizildiği söyleniyor. Porsche tasarımcısı olan Reimspiess'in her fırsatta kalem ve kağıda sarıldığı bilinen bir gerçek, ilk logoda kullanılan dişlilerin çevresindeki desenler, Nazi'lerin kullandığı Gamalı Haç'ı andınyordu. Bunun dışında Kaplumbağa'da, çark içerisinde bir KdF logosu da kullanıldı. VW markasıysa, 1948 senesinde tescil edildi.
Audi - Audi kelimesi Latince "Duydum, işittim" anlamına gelir.
BMW - BMW'nin açılımı Bayerische Motor Werke(Bavyera Motor Fabrikası)'dır.
SAAB - İsveçli firmanın açılımı Svenska Aeroplan AktieBolage(İsveç Uçak Anonim Şirketi)'dir ve ilk olarak savunma sanayi şirketi olarak kurulmuştur.
Alfa Romeo - 1910'da A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (Lombardiya Otomobil Fabrikası Şirketi)) ismiyle kurulan şirket, Nicola Romero'un ortak olmasıyla Alfa Romeo adını aldı.
FIAT - İtalyan otomobil firması FIAT'ın açılımı Fabbrica Italiana Automobili Torino(Torino İtalyan Otomobil Fabrikası)'dır.
Tesla - ABD'li elektrikli spor otomobil üreticisi adı için ünlü mucit Nicola Tesla'dan esinlenilmiştir.
Volvo - İsveçli otomobil firmasının isminin anlamı Latince "dönüyor" anlamına gelir.
SEAT - Volkswagen bünyesinde bulunan İspanyol otomobil firmasının açılımı Sociedad Española de Automóviles de Turismo (İspanyol tur otomobili şirketi)
Nissan - 1934 senesinde Jidosha-Seizo co. ve Nihon Sangyo Co.ltd. şirketlerinin birleşmesiyle 2 şirketin Japonca'daki kısaltması ile Ni-san kelimesi oluşur. Aynı sene şirket Nissan Jidōsha Kabushiki Gaisha (Nissan Motor Şirketi) adını alır.
Infiniti - Nissan'ın ABD piyasası için kurduğu lüks otomobil markasıdır. Adı, İngilizce'deki uçsuz bucaksız anlamına gelen Infinity kelimesinden gelir.
Ford - İlk seri üretim otomobil olan Ford, adını Henry Ford'dan alır.
Opel - İsmini, kurucusu Adam Opel'den almıştır.
Honda - Şirket ismini kurucusu Soichiro Honda'dan alır.
Acura - Adını Accurate (doğru) kelimesinin eski dillerde kullanılan halinden alan şirket Honda'nın lüks otomobil markasıdır.
Porsche - Şirket, ünlü Volkswagen'in 'Kaplumbağa' modelini tasarlayan mühendis Ferdinand Porsche'nin oğlu Ferry Porsche tarafından kurulmuştur.
Jaguar - İngiliz lüks otomobil üreticisi, ismini Güney Amerika'da yaşayan yırtıcı bir panter türü olan Jaguar'dan alır. İlk kurulduğunda adı SS Jaguar'da olan firma 2. Dünya Savaşı sonrası ismindeki SS'i kaldırmıştır.
Suzuki - Adını kurucusu Michio Suzuki'den almıştır.
Maserati - İtalyan lüks otomobil şirketi, Alfieri, Bindo, Carlo, Ettore, Ernesto Maserati kardeşler tarafından 1914'te Bologna'da kuruldu.
Ferrari - İtalyan ünlü lüks otomobil şirketi adını kurucususu ve ünlü yarışçı Enzo Ferrari'den alır.
Lancia - Adını kurucusu Vincenzo Lancia'dan almıştır.
Bugatti - Lüks otomobil firması adın Ettore Bugatti'ten almıştır.
Lamborghini - Ünlü yarış otomobili firması adını kurucusu Ferruccio Lamborghini'den almıştır.
Renault - Fransız otomobil devi ismini kurucuları Louis Renault, Marcel Renault, Fernand Renault kardeşlerden almıştır.
Peugeot - İlk kahve değirmeni ve bisiklet markası olarak kurulan şirket, adını kurucusu Emille Peugeot'dan aldı.
Toyota - Şirket ismini kurucusu Kiichiro Toyoda'dan alır. Daha sonra marka geliştiricileri, Toyoda'yı Toyota haline çevirmişlerdir.
Citroën - Şirket adını kurucusu olan ünlü Fransız sanayici André-Gustave Citroën'den alır.
Chrysler - Ünlü ABD'li otomobil devi ismini kurucusu Walter Chrysler'dan alır.
Dodge - ABD'li otomobil markası, adını Horace ve John Dodge kardeşlerden alır.
Buick - ABD'li otomobil markası, ismini kurucusu David Dunbar Buick'ten alır.
Hummer - 2008 senesinde kapanan cip türü markası Hummer'in adı 'Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta' anlamına gelen Humvee'den türetilmiştir.
Land Rover - İflas eden İngiliz Rover şirketi'nin Tata'ya sattığı arazi aracı markası. Rover "Gezici" anlamına gelir. Suv markası da Range Rover'dir.
Smart - Alman kompak otomobil markası Smart ismi İngilizce "akıllı" anlamına gelir.
Bentley - İngiliz lüks araba üreticisi ismini kurucusu Walter Owen Bentley'den almıştır.
Rolls-Royce - El yapımı otomobilleri ile ünlenen İngiliz lüks otomobil markası ismini kurucuları Steven Rolls ve Henry Royce'dan almıştır.
Chevrolet - ABD'li otomobil markası, adını Louis Chevrolet'den almaktadır.