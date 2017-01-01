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İşte nüfusu il olmaya en yakın ilçeler

  • İşte bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler... - Midyat, Mardin - Nüfus: 108.242

  • Yüksekova, Hakkari - Nüfus: 112.826

  • Kahta, Adıyaman - Nüfus: 120.378

  • Edremit, Balıkesir - Nüfus: 121.437

  • Polatlı, Ankara - Nüfus: 122.424

  • Ünye, Ordu - Nüfus: 122,597

  • Ergani, Diyarbakır - Nüfus: 126.824

  • Kozan, Adana - Nüfus: 129.985

  • Cizre, Şırnak - Nüfus: 133.908

  • Elbistan, Kahramanmaraş - Nüfus: 142.783

  • Ereğli, Konya - Nüfus: 142.818

  • Lüleburgaz, Kırklareli - Nüfus: 145.263

  • Bandırma, Balıkesir - Nüfus: 149.469

  • Fethiye, Muğla - Nüfus: 151.474

  • Nazilli, Aydın - Nüfus: 153.879

  • Akhisar, Manisa - Nüfus: 166.129

  • Erciş, Van - Nüfus: 173.203

  • Ereğli, Zonguldak - Nüfus: 174.619

  • Manavgat, Antalya - Nüfus: 224.664

  • İskenderun, Hatay - Nüfus: 246.639

  • Siverek, Şanlıurfa - Nüfus: 250.100

  • Çorlu, Tekirdağ - Nüfus: 253.551

  • İnegöl, Bursa - Nüfus: 255.032

  • Alanya, Antalya - Nüfus: 294.558

  • Tarsus, Mersin - Nüfus: 329.494

  • Gebze, Kocaeli - Nüfus: 357.743