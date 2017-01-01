İşte nüfusu il olmaya en yakın ilçeler
İşte bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler... - Midyat, Mardin - Nüfus: 108.242
Yüksekova, Hakkari - Nüfus: 112.826
Kahta, Adıyaman - Nüfus: 120.378
Edremit, Balıkesir - Nüfus: 121.437
Polatlı, Ankara - Nüfus: 122.424
Ünye, Ordu - Nüfus: 122,597
Ergani, Diyarbakır - Nüfus: 126.824
Kozan, Adana - Nüfus: 129.985
Cizre, Şırnak - Nüfus: 133.908
Elbistan, Kahramanmaraş - Nüfus: 142.783
Ereğli, Konya - Nüfus: 142.818
Lüleburgaz, Kırklareli - Nüfus: 145.263
Bandırma, Balıkesir - Nüfus: 149.469
Fethiye, Muğla - Nüfus: 151.474
Nazilli, Aydın - Nüfus: 153.879
Akhisar, Manisa - Nüfus: 166.129
Erciş, Van - Nüfus: 173.203
Ereğli, Zonguldak - Nüfus: 174.619
Manavgat, Antalya - Nüfus: 224.664
İskenderun, Hatay - Nüfus: 246.639
Siverek, Şanlıurfa - Nüfus: 250.100
Çorlu, Tekirdağ - Nüfus: 253.551
İnegöl, Bursa - Nüfus: 255.032
Alanya, Antalya - Nüfus: 294.558
Tarsus, Mersin - Nüfus: 329.494
Gebze, Kocaeli - Nüfus: 357.743