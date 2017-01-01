İşte Leonardo da Vinci'nin tasarladığı makineler

Leonardo da Vinci'nin çizimleri yapıldığı dönemin teknolojisine göre oldukça ilerdeydi. Bu çizimlerin bir çoğu günümüzde yeni yeni kullanılmaya başlanılan makineler de görüyoruz. İşte da Vinci'nin yüzyıllar önce çizdiği modern makinelerin atası olan çizimler...
1. Zırhlı Araç: Leonardo’nun günümüze kadar gelen tasarım çalışmaları arasında günümüz tanklarının atası sayılabilecek zırhlı araç çizimlerine de rastlanmıştır. Leonardo, kabuğu konik biçimde ve ayakları yerine tekerlekleri olan kaplumbağa benzeri bir araç tasarlamıştır. Askeri amaçlı kullanımı öngörülen aracın dışı zırh kaplıdır ve yanlarındaki namlulardan düşmana ateş açılmaktadır. Aracı hareket ettiren dört adet çark dişli olup, kranklar aracılığıyla dönen dört tane fener pinyonunun meydana getirdiği hareket iletme mekanizmasına geçer ve araç hareket eder.
2. Çadır Paraşüt: Leonardo’nun tasarladığı paraşüt, ara tabanlı bir piramit şeklindedir. Deliksiz “kalın yün kumaştan yapma bir çadır” diye tarif ettiği büyük bir bez kullanılması öngörülmüştür. Ölçüleri 12 kulaç (aşağı yukarı 7.20 metre) uzunluk ve 12 kulaç yükseklik şeklinde tasarlanmıştır. Leonardo bu paraşütü kullanan bir insanın, yüksek bir yerden aşağıya atlayabileceği ve yararlanmayacağı kanaatindedir.
3. Bilyeli Rulman: Leonardo’nun geliştirdiği rulman tekniği, bilyeli rulmanlarla ilgili çizimleri özellikle dikkati çeker. Bir teknik ressam ustalığıyla çizilen bilyeli rulman tasarısı modern makine sanayiinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla yaygın bir kullanımı olan bilyeli rulmanın atası niteliğindedir.
4. Makine İnsan (Robot): Leonardo’nun en çarpıcı tasarımlarından biri de halat ve makara sistemi vasıtasıyla hareket eden “insan benzeri makine” idi (günümüzün robotu). Leonardo insanın anatomik yapısından hareketle, onun mekanik bir karşılığını çizmiş ve insanın organlarını hareket ettirişini, mekanik parçalarla gerçekleştirmeye çalışmıştı. Ama sinirler ve kasların işlevini Leonardo’nun tasarımında halatlar ve zincirler üstleniyordu.
5. Hidrolik Testere: Su kuvvetinin bir sistemi beslemesi yoluyla çalışan hidrolik testere, hem ağaç kütüğünü hizar üstünde ilerletiyor hem de kütüğü diklemesine dört testereyle beş parçaya bölüyor.
6. Makineli Tüfek: Leonardo’nun yaşadığı yıllarda tüfek kullanılan bir silahtı. Ancak, o dönem yay ve ok daha kullanışlı ve verimliydi. Tüfekleri doldurmak için 2 kişi gerekiyordu ve iki ateş arası 10 dakika zaman alıyordu. Leonardo, bu vakit kaybını önlemek için makineli tüfeklere benzer bir çözüm buldu. Tasarım ve tüfek doldurma prensibi yine aynı şekilde çalışıyordu.
7. Kanat Makinesi: Çizimleri yaklaşık 1487-1490 seneleri arasında yapılmış olan kanat makinesi, Leonardo’nun uçan bir makine yapma amacında olduğunu ispatlar niteliktedir.
8. Araba: Leonardo, 1478 senesi civarında dünyanın bilinen ilk kendinden tahrikli aracının modelini çizmiştir. Çok kompleks bir mekanizması olup, önceden programlanan bir yolda gidebilmektedir. Ayrıca, diferansiyel benzeri bir mekanizması da vardır.
9. Helikopter: Günümüzde önemli bir ulaşım aracı olan helikopterlerin ilk tasarımları Leonardo’ya aittir. Çalışma prensibini anlatırken bu aracın hava akımını kullanarak uçabileceğini belirtmiştir. Pervanaleri çalıştıraiblmek için ise bisiklete benzer bir mekanizmanın kullanılabileceğini belirtmiştir.
10. Köprü: Leonardo bu köprüyü Cesare Borgia için çalışırken yapmıştır. Cesare Borgia Leonardo’yu askeri mühendis olarak işe almıştır. Leonardo’nun bu süreç içerisinde tasarladığı ürünlerden biri de bu köprüdür. Tasarım, basitliği ve dehası ile öne çıkmaktadır.