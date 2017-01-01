İşte Kocaman'ın yerine gelebilecek isimler
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın Osmanlıspor beraberliğinin ardından ''Gerekeni yapacağım'' açıklamaları, istifa olarak yorumlandı. İşte Aykut Kocaman'ın yerini geçebilecek boştaki teknik direktörler...
ERSUN YANAL
ROBERTO CARLOS
MUSTAFA DENİZLİ
BÜLENT UYGUN
ÜMİT ÖZAT
YILMAZ VURAL
CHRISTOPH DAUM
TAYFUN KORKUT
ERTUĞRUL SAĞLAM
HİKMET KARAMAN
ÖNDER ÖZEN
HAMZA HAMZAOĞLU
CARLO ANCELOTTI
FRANK DE BOER
THOMAS TUCHEL
ROBERTO DI MATTEO
DAVID MOYES
BRUNO LABBADIA
AITOR KARANKA
LAURENT BLANC
LUIS ENRIQUE