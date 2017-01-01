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İşte Kocaman'ın yerine gelebilecek isimler

  • Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın Osmanlıspor beraberliğinin ardından ''Gerekeni yapacağım'' açıklamaları, istifa olarak yorumlandı. İşte Aykut Kocaman'ın yerini geçebilecek boştaki teknik direktörler...

  • ERSUN YANAL

  • ROBERTO CARLOS

  • MUSTAFA DENİZLİ

  • BÜLENT UYGUN

  • ÜMİT ÖZAT

  • YILMAZ VURAL

  • CHRISTOPH DAUM

  • TAYFUN KORKUT

  • ERTUĞRUL SAĞLAM

  • HİKMET KARAMAN

  • ÖNDER ÖZEN

  • HAMZA HAMZAOĞLU

  • CARLO ANCELOTTI

  • FRANK DE BOER

  • THOMAS TUCHEL

  • ROBERTO DI MATTEO

  • DAVID MOYES

  • BRUNO LABBADIA

  • AITOR KARANKA

  • LAURENT BLANC

  • LUIS ENRIQUE