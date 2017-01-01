İşte Kick Boks maçından önce ve sonra boksçular
Kick boks kemer maçı ve karma dövüş sanatları (MMA) gala gecesi Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.
Sporcuların maç boyunca harcadıkları efor ve aldıkları darbelerin etkisi, maç sonunda yüzlerine yansıdı.
Kick boks kemer maçı ve karma dövüş sanatları (MMA) gala gecesi Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Ankara'da ilk kez düzenlenen organizasyonda Ferhat Arslan (fotoğrafta) ile
Bilal Abu Ali karşı karşıya geldi.
Organizasyonda Samet Keser (fotoğrafta) ile
İsmail Elbrouzini karşı karşıya geldi.
Vüqar Keremov (fotoğrafta) ile
Yevgeniy Plaksin karşı karşıya geldi.
Triadafyllos Alexandridis ile
İsmail Uzuner (fotoğrafta) karşı karşıya geldi.
Tofiq Musayev (fotoğrafta) ile
Murat Kocatürk karşı karşıya geldi.
Vüqar Keremov ile Yevgeniy Plaksin (fotoğrafta) karşı karşıya geldi.
Samet Keser ile İsmail Elbrouzini (fotoğrafta) karşı karşıya geldi.
Roman Kubler (fotoğrafta) ile Mücait Kulak karşı karşıya geldi.
Yevgeniy Bova (fotoğrafta) ile
Hamza Kendircioğlu karşı karşıya geldi.