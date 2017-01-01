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İşte Kick Boks maçından önce ve sonra boksçular

  • Kick boks kemer maçı ve karma dövüş sanatları (MMA) gala gecesi Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

  • Sporcuların maç boyunca harcadıkları efor ve aldıkları darbelerin etkisi, maç sonunda yüzlerine yansıdı.

  • Kick boks kemer maçı ve karma dövüş sanatları (MMA) gala gecesi Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Ankara'da ilk kez düzenlenen organizasyonda Ferhat Arslan (fotoğrafta) ile

  • Bilal Abu Ali karşı karşıya geldi.

  • Organizasyonda Samet Keser (fotoğrafta) ile

  • İsmail Elbrouzini karşı karşıya geldi.

  • Vüqar Keremov (fotoğrafta) ile

  • Yevgeniy Plaksin karşı karşıya geldi.

  • Triadafyllos Alexandridis ile

  • İsmail Uzuner (fotoğrafta) karşı karşıya geldi.

  • Tofiq Musayev (fotoğrafta) ile

  • Murat Kocatürk karşı karşıya geldi.

  • Vüqar Keremov ile Yevgeniy Plaksin (fotoğrafta) karşı karşıya geldi.

  • Samet Keser ile İsmail Elbrouzini (fotoğrafta) karşı karşıya geldi.

  • Roman Kubler (fotoğrafta) ile Mücait Kulak karşı karşıya geldi.

  • Yevgeniy Bova (fotoğrafta) ile

  • Hamza Kendircioğlu karşı karşıya geldi.