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İşte kalın bağırsağı temizleyen gıdalar

  • Beslenme programınızda yapacağınız farklılıklar ile vücutta iltihaplanmaya sebep olan kalın bağırsağınız temizleyebilirsiniz. Kalın bağırsağı temizleyen besinler...

  • Günde 1 tane elma tüketmek, kabızlık sorununu azaltarak basuru ve kolon kanserini önlüyor.

  • Vücutta biriken bakterilerin dışarı atılmasını sağlayan soğan, içerisindeki C vitamini sayesinde kansere karşı korur.

  • Düzenli bir şekilde her gün bir avuç tüketilen keten tohumu, kolonlardaki parazitlerin temizlenmesini sağlar.

  • Sıcak suyun içerisine eklenen deniz tuzu ile karın kısmında hafifçe masaj yapılmalıdır. Tuz solüsyonu ishale neden olabileceğinden dolayı bol miktarda su tüketilmesi şarttır.

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