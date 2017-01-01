İşte kalın bağırsağı temizleyen gıdalar
Beslenme programınızda yapacağınız farklılıklar ile vücutta iltihaplanmaya sebep olan kalın bağırsağınız temizleyebilirsiniz. Kalın bağırsağı temizleyen besinler...
Günde 1 tane elma tüketmek, kabızlık sorununu azaltarak basuru ve kolon kanserini önlüyor.
Vücutta biriken bakterilerin dışarı atılmasını sağlayan soğan, içerisindeki C vitamini sayesinde kansere karşı korur.
Düzenli bir şekilde her gün bir avuç tüketilen keten tohumu, kolonlardaki parazitlerin temizlenmesini sağlar.
Sıcak suyun içerisine eklenen deniz tuzu ile karın kısmında hafifçe masaj yapılmalıdır. Tuz solüsyonu ishale neden olabileceğinden dolayı bol miktarda su tüketilmesi şarttır.