İşte Haziran ayı otomobil kampanyaları

Birçok marka, haziran ayına özel kampanyasını açıkladı. İşte model model o kampanyalar...
Nissan'da iki model için faizsiz finansman
Japon marka, Micra’da 12 bin liraya 12 aya kadar faizsiz finansman sağlıyor.
Juke modelinde ise 12 aya kadar 18 bin TL'ye faizsiz kredi var.
Citroen'de hem indirim hem faizsiz finansman
Citroën C3 modelinde 20.000 TL için 20 ay vadeli finansman sağlanıyor.
Citroën C4 Cactus, C4 Picasso ve Grand C4 Picasso modellerinde de 30.000 TL için 20 ay vadeli faizsiz kredi var.
Yeni C-Elysée’de indirimler Test Sürüş Günleri kapsamında 6.000 TL’yi buluyor.
Citroën Berlingo Combi ve Berlingo Panelvan Maxi gibi hafif ticari modellerinde 24.000 TL için 24 ay vadeli faizsiz finansman sağlanıyor.
Fiat'ta faizsiz kredi var
Fiat hem Egea hem de 500 ailesinde 20 bin TL'ye 15 aya kadar vadeyle faizsiz kredi sunuluyor.
Linea, Punto ve Panda modelleri için de 15 bin TL'ye kadar 15 ay vadeli faizsiz finansman sağlanıyor.
Tercihini Fiat Fiorino'dan yana kullanmak isteyenler, 5 sene garanti ile birlikte 30 bin liraya kadar 20 ay vadeyle faizsiz kredi kullanabiliyor.
Doblo Combi, Doblo Cargo, Fiorino Cargo ve Pratico modellerinden yana kullanmayı arzu edenler de 30 bin liraya kadar 20 ay vadeyle faizsiz krediyle tercih edebiliyor.
Jeep'ten faizsiz kampanya
Renegade Limited ve Renegade Trailhawk versiyonlarında 40 bin liraya kadar 12 aya varan vadeyle faizsiz kredi ödeme seçenekleri arasında yerini alıyor.
Longtitude versiyonlarındaysa otomobilseverler 20 bin liraya kadar 12 aya varan vadeyle faizsiz kredi imkanından faydalanabiliyor.
Kia'da haziran indirimi
Yeni KIA Picanto’da 2.400 TL’lik indirim sunuluyor.
Markanın C segmentindeki temsilcisi cee’d, Haziran ayına özel 3.500 TL’ye varan indirimle satışa sunuluyor.
KIA Sportage, 3.500 TL’ye varan indirime sahip.
Soul da Haziran ayına özel 2.000 TL’lik indirimle satışa sunuluyor.
Soul, Haziran ayına özel 2.000 TL’lik indirimi ile satışa sunuluyor.
Mercedes ve Smart'ta faizsiz var
Mercedes-Benz CLA otomobiller için, 90.000 TL için 12 aya kadar faizsiz kredi sağlıyor.
Smart modelinde ise 40.000 TL'ye, 24 aya varan faizsiz finansman sunuyor.
Peugeot'dan 4 modele faizsiz finansman
Peugeot 208 modellerinde seçili versiyonlarında 20 bin TL 12 aya kadar,
Peugeot 308’in tüm versiyonlarında geçerli 20 bin TL 20 aya kadar,
Peugeot 2008’in tüm versiyonlarında 30 bin TL 20 aya kadar,
Partner Tepee’de 30 bin TL 20 aya kadar faizsiz finansman sağlanıyor.
Skoda'da servis kampanyası
15 Temmuz tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında; Skoda Orijinal Bakım Parçaları’nda, Castrol Edge Professional Motor yağlarında ve işçilikte yüzde 15 indirimden yararlanmak mümkün.
Subaru'da 'sonra öde' kampanyası
Subaru modellerinde, “6 ay ödeme ertelemeli kredi kampanyası” Haziran ayında da devam ediyor
Toyota'da indirim 10 bin liraya yaklaştı
Yaris 8 bin 350 TL’lik indirimle haziran kampanyasındaki yerini alırken, 2016 ve 2017 model yılı Yaris’lerde Motorlu Taşıtlar Vergisi Toyota tarafından karşılanıyor. Bunun yanında ayrıca hem 2016 hem de 2017 model yılına ait Yaris’lerde metalik renk farkı da alınmıyor.
Corolla’nın hem benzinli hem dizel modellerinde 9 bin 500 TL’ye varan indirimler bulunuyor.
Corolla’nın benzinli modellerinden birini tercih edenler için ayrıca 28.000 TL tutarındaki 12 ay kredi kullanımında faizsiz kredi seçeneği de alternatif olarak kampanyada yerini alıyor.
Auris ve Auris TS 1.6 benzinli versiyonları 8 bin 300 TL, Auris’in 1.33 Life versiyonu ise 4 bin 650 TL indirim ile sunuluyor.
Avensis’in benzinli versiyonları 7 bin 200 TL’lik indirim ile sunuluyor.
Hilux 4x4 Hi-Cruiser A/T modelindeki 6 bin 500 TL’lik indirim haziran ayında da devam ediyor.