İşte harekatın merkezi

Akşam saatlerinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Genelkurmay Karargahı'ndan sevk ve idare ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde,"PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.
ORGENERAL AKAR YÖNETİYORAA muhabirinin aldığı bilgiye göre, harekat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar tarafından anbean takip ediliyor.Orgeneral Akar, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden Zeytin Dalı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor.
AKILLI MÜHİMMATLAR KULLANILIYORTSK, harekat kapsamında sivillerin zarar görmemesi izin azami özen gösteriyor. "Akıllı"mühimmatların da kullanıldığı harekatta hedefler, hassas sistemlerle tek tek tespit ediliyor.
Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yeni düzenleme kapsamında kamuflaj üniformalarında değişikliğe gidildi. Yeni kamuflajlar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komuta kademesi tarafından ilk defa Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanıldı.
Genelkurmay Başkanlığınca Zeytin Dalı Harekatı'nın karargahtaki sevk ve idare ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda Orgeneral Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal yer aldı.
Fotoğrafların en dikkat çekici ayrıntısı ise komuta kademesinin giydiği yeni üniformalar oldu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yapılan düzenlemelerin ardından TSK'da söz konusu üniformalarda değişikliğe gidildi. Yeni üniformalar ilk defa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve komutanlar tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanıldı.