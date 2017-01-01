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İslam
İşte hain darbecilerin güldüren yalanları!
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında en önde yer alan sivil ve asker kökenli sanıkların birbiriyle çelişen savunmaları, adeta komedyenleri kıskandırıyor. İşte o yalanlar...