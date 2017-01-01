İşte Galaxy Note 8'in gizli özelliği

Yazılımı sayesinde üretkenliği arttıran Samsung Galaxy Note 8'de, çoklu görev özelliğinin bir parçası olan App Pairs (Uygulama Çiftleri) ile bölünmüş pencere görüntüsünde çalıştıracağınız uygulamaların kısayolunu oluşturabilirsiniz. Galaxy S8 ve S8 Plus'da olmayan bu özelliği Note 8'de nasıl aktif hale getireceğinizi biliyor musunuz?
Yan paneli açın. Burada, kullanıcının isteğine göre tasarlayabildiği uygulama kısa yolları yer alır. Panelde boş alana tıklayın ve işleme devam edin.
Açılan pencerede 'yeni uygulama çifti oluştur'a basmalısınız.
Bu pencerede iki farklı uygulamayı kısa yol biçiminde bir araya getirmelisiniz.
Örneklerde YouTube ve Relay uygulamaları arasında kısa yol oluşturuldu.
Yeni kısayol
Kısa yola tıkladığınız zaman iki uygulama da bölünmüş ekranda, çoklu görev modunda çalışacaklar.