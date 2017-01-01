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İslam
İşte FETÖ'nün malikanesinin son görüntüleri!
15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde AA'nın havadan görüntülediği Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki malikanesinde korku ve sessizliğin hakim olduğu görüldü.