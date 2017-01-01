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İşte FETÖ'nün malikanesinin son görüntüleri!

  • 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde AA'nın havadan görüntülediği Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki malikanesinde korku ve sessizliğin hakim olduğu görüldü.