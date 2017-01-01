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İşte fenomen karakterlere benzerlikleriyle dikkat çeken kişiler

  • İşte çocukluğumuzun ve günümüzün fenomen karakterlerine çok benzeyen kişiler...

Resmen meydan okudu: O toprakları almadan, Putin yenilmeden vazgeçmem
Resmen meydan okudu: O toprakları almadan, Putin yenilmeden vazgeçmem
Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
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