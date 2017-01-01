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İşte Fatih Terim'in transfer listesi!

  • Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin başlamasının ardından sarı-kırmızılılarda yapılacak transferler de merakla beklenmeye başlandı. Listede flaş adaylar var. (Sporx)

  • Bu sezon şampiyonluğu olmazsa olmaz olarak gören Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önceki gün Fatih Terim ile yaptığı görüşmede transferi de masaya yatırdı. Bu konudaki sözlerine, "Takımdaki yerlileri kazanacağım. Bizim için en önemli olan budur" diye başlayan Terim, transferde de önceliğin sol beke verilmesini istedi.

  • Yapılan zirvede 2 yerli, 2 yabancı takviyesinde hemfikir olundu. Sarı-kırmızılı yönetimin bir süredir takip ettiği Atletico Madrid'in sol beki Filipe Luis ve Everton'dan ayrılmak isteyen Belçikalı sol açık Kevin Mirallas'a onay veren tecrübeli çalıştırıcının, yerli oyuncu transferi için ise yönetime bir rapor sunacağı öğrenildi. Filipe Luis'in bonservisi konusunda da Atletico Madrid'le pazarlıklar devam ediyor. 32 yaşındaki sol bek için 2 milyon Euro gözden çıkarılmış durumda.

  • Roma'da fazla şans bulamayan Cengiz Ünder için sarı-kırmızılılar kiralık teklifi götürmeyi planlıyor.

  • Milli Takım'da gözdesi Emre Mor'u yakından tanıyan Terim, genç yeteneği Türkiye'ye getirebilir. Celta Vigo'da umduğunu bulamayan yıldız adayı sar-kırmızılı takım taraftarı olarak biliniyor

  • Galatasaray, Deniz Türüç transferini uzun süredir istiyor ancak Kayserispor Başkanı Erol Bedir net, "10 milyon euro isteriz"

  • Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan Kenan Karaman, Galatasaray'ın teklif götürmesi halinde devre arasında Florya'dan içeri girebilir.

  • Bilal Basacikoğlu'nun uzun süre transferi konuşuldu ancak Feyenoord'da kaldı, Fatih Terim ile birlikte sürpriz gerçekleşebilir.

  • Galatasaray'ın uzun süredir istesinde bulunan diğer isimler şu şekilde:

  • Kwadwo Asamoah (Juventus)

  • Filipe Luis (Atletico Madrid)

  • Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)

  • Dorukhan Toköz

  • Muhammed Kiprit (Hertha Berlin)

  • Mete Demir (Hannover)

  • Ferhat Çoğalan (Valencia)

  • Rezan Corlu (Roma)

  • Atakan Akkaynak (Leverkusen)

  • Alper Ademoglu (Schalke)

  • Salih Özcan (Köln)

  • Mete Kaan Demir (Hannover)

  • Mert Yılmaz (Leipzig)

  • Şahverdi Çetin (Frankfurt)

  • Berkay Özcan - (Stuttgart)

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