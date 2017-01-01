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İşte en iyi otomatik arabalar

  • İngiliz otomobil yayıncısı Auto Express, satışata olan en iyi otomatik şanzımanlı modelleri sıraladı. Listede Türkiye'de de bir hayli gözde olan modeller bulunuyor. İşte o 10 model...

  • McLaren 650S

  • McLaren 650S

  • Tesla Model S

  • Tesla Model S

  • Mercedes S-Class 7G-tronic

  • Mercedes S-Class 7G-tronic

  • Toyota Prius CVT

  • Toyota Prius CVT

  • BMW 3 Series 8 ileri otomatik

  • BMW 3 Series 8 ileri otomatik

  • SEAT Leon DSG

  • SEAT Leon DSG

  • Porsche 911 PDK

  • Porsche 911 PDK

  • Smart ForTwo 6 ileri twinamic

  • Smart ForTwo 6 ileri twinamic

  • Jaguar F-Pace 8 ileri otomatik

  • Jaguar F-Pace 8 ileri otomatik

  • Volkswagen Polo DSG

  • Volkswagen Polo DSG