İşte en iyi otomatik arabalar
İngiliz otomobil yayıncısı Auto Express, satışata olan en iyi otomatik şanzımanlı modelleri sıraladı. Listede Türkiye'de de bir hayli gözde olan modeller bulunuyor. İşte o 10 model...
McLaren 650S
McLaren 650S
Tesla Model S
Tesla Model S
Mercedes S-Class 7G-tronic
Mercedes S-Class 7G-tronic
Toyota Prius CVT
Toyota Prius CVT
BMW 3 Series 8 ileri otomatik
BMW 3 Series 8 ileri otomatik
SEAT Leon DSG
SEAT Leon DSG
Porsche 911 PDK
Porsche 911 PDK
Smart ForTwo 6 ileri twinamic
Smart ForTwo 6 ileri twinamic
Jaguar F-Pace 8 ileri otomatik
Jaguar F-Pace 8 ileri otomatik
Volkswagen Polo DSG
Volkswagen Polo DSG