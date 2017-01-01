İşte en çok satılan hesaplı otomobiller

Otomobil satışları, 2017 senesinde bir önceki seneye göre yüzde 4.52 oranında azalarak 722 bin 759 adet oldu. Toplam otomobil satışlarının 217 bin 319’u küçük yani B sınıfı otomobillerden, 377 bin 935 adedi ise orta yani C sınıfı modellerden oluştu.
Bu 2 sınıfta en çok satan otomobilleri fiyatlarına göre belirledik. Listedeki otomobillerin fiyatları 70 bin TL’nin altında yer alıyor. Ama bu fiyatlar listedeki otomobillerin sadece başlangıç fiyatları. Yani tüm satılan modeller 70 bin TL’nin altında değil. İşte o otomobiller;
Volkswagen Polo
2017 senesinde 20 bin 484 adet satılan Polo’nun fiyatı 69 bin 900 TL’den başlıyor.
Toyota Corolla
2017 senesinde 26 bin 565 adet satılan Corolla’nın fiyatı 68 bin 800 TL’den başlıyor.
Renault Clio
2017 senesinde 31 bin 265 adet satılan Clio’nun 2017 model fiyatları 67 bin 600 TL’den başlıyor.
Hyundai i20
2017 senesinde 19 bin 432 adet satılan i20’nin fiyatı 67 bin 300 TL’den başlıyor.
Citroen C-Elysee
2017 senesinde 10 bin 903 adet satılan C-Elysee’nin fiyatı 67 bin 200 TL’den başlıyor.
Citroen C3
2017 senesinde 2 bin 1888 adet satılan C3’ün fiyatı 67 bin 200 TL’den başlıyor.
Nissan Micra
2017 senesinde 5 bin 267 adet satılan Micra’nın fiyatı 65 bin 805 TL’den başlıyor.
Opel Corsa - 2017 senesinde 7 bin 514 adet satılan Corsa’nın fiyatı 65 bin TL’den başlıyor.
Fiat Egea
2017 senesinde 42 bin 990 adet satılan Egea’nın fiyatı 64 bin 900 TL’den başlıyor.
Renault Symbol
2017 senesinde 22 bin 52 adet satılan Symbol’un fiyatı 64 bin 500 TL’den başlıyor.
Dacia Duster
2017 senesinde 16 bin 970 adet üretilen Duster’ın fiyatı 64 bin 50 TL’den başlıyor.
Toyota Yaris
2017 senesinde 3 bin 83 adet satılan Yaris’in fiyatı 57 bin 900 TL’den başlıyor.
Fiat Linea
2017 senesinde 8 bin 337 adet satılan Linea’nın fiyatı 56 bin 900 TL’den başlıyor.
Dacia Sandero
2017 senesinde 18 bin 706 adet üretilen Sandero’nun 2017 model fiyatı 48 bin 950 TL’den başlıyor.