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İşte en çok altına sahip 20 ülke

  • Dünya Altın Konseyi (WGC) 2017 yılının 3. çeyreğine ait dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkelerini sıraladı. İşte Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ilk 20 ülke...

  • İspanya -281,6 ton

  • Lübnan - 286,8 ton

  • Kazakistan - 301 ton

  • Birleşik Krallık - 310,3 ton

  • Suudi Arabistan - 322,9 ton

  • Portekiz - 382,5 ton

  • Tayvan - 423,6 ton

  • Avrupa Merkez Bankası - 504,8 ton

  • Hindistan - 558,1 ton

  • Türkiye - 564,8 ton

  • Hollanda - 612,5 ton

  • Japonya - 765,2 tonREKLA

  • İsviçre - Bin 40 ton

  • Rusya - Bin 838 ton

  • Çin - Bin 842 ton

  • Fransa - 2 Bin 436 ton

  • İtalya - 2 Bin 451 ton

  • IMF - 2 Bin 814 ton

  • Almanya - 3 Bin 373 ton

  • Amerika Birleşik Devletleri - 8 Bin 133 ton

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