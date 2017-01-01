İşte en çok altına sahip 20 ülke
Dünya Altın Konseyi (WGC) 2017 yılının 3. çeyreğine ait dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkelerini sıraladı. İşte Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ilk 20 ülke...
İspanya -281,6 ton
Lübnan - 286,8 ton
Kazakistan - 301 ton
Birleşik Krallık - 310,3 ton
Suudi Arabistan - 322,9 ton
Portekiz - 382,5 ton
Tayvan - 423,6 ton
Avrupa Merkez Bankası - 504,8 ton
Hindistan - 558,1 ton
Türkiye - 564,8 ton
Hollanda - 612,5 ton
Japonya - 765,2 tonREKLA
İsviçre - Bin 40 ton
Rusya - Bin 838 ton
Çin - Bin 842 ton
Fransa - 2 Bin 436 ton
İtalya - 2 Bin 451 ton
IMF - 2 Bin 814 ton
Almanya - 3 Bin 373 ton
Amerika Birleşik Devletleri - 8 Bin 133 ton