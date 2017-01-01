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İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

  • Dünyada 9 ülke oluşturduğu yıkım açısından "en tehlikeli " olarak gösterilen nükleer silahlara sahip. ABD ve Rusya ise dünyadaki tüm nükleer silah sayısının yüzde 93'ünü elinde tutuyor. İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler...

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