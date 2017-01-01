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İslam
İşte dünyanın en mutsuz ülkeleri
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2012 senesinde başlatılan bir girişim olan Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı(SDSN), dünyanın en mutsuz ülkeleri raporunu açıkladı. İşte liste...30 Kongo (Kinşasa)
29 Mali
28 Fildişi Sahil
27 Kamboçya
26 Sudan
25 Gana
24 Ukrayna
23 Uganda
22 Burkina Faso
21 Nijer
20 Malavi
19 Çad
18 Zimbabve
17 Lesotho
16 Angola
15 Afganistan
14 Botsvana
13 Benin
12 Madagaskar
11 Haiti
10 Yemen
9 Güney Sudan
8 Liberya
7 Gine
6 Togo
5 Ruanda
4 Suriye
3 Tanzanya
2 Burundi
1 Orta Afrika Cumhuriyeti