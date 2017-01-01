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İşte dünyanın en mutsuz ülkeleri

  • Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2012 senesinde başlatılan bir girişim olan Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı(SDSN), dünyanın en mutsuz ülkeleri raporunu açıkladı. İşte liste...30 Kongo (Kinşasa)

  • 29 Mali

  • 28 Fildişi Sahil

  • 27 Kamboçya

  • 26 Sudan

  • 25 Gana

  • 24 Ukrayna

  • 23 Uganda

  • 22 Burkina Faso

  • 21 Nijer

  • 20 Malavi

  • 19 Çad

  • 18 Zimbabve

  • 17 Lesotho

  • 16 Angola

  • 15 Afganistan

  • 14 Botsvana

  • 13 Benin

  • 12 Madagaskar

  • 11 Haiti

  • 10 Yemen

  • 9 Güney Sudan

  • 8 Liberya

  • 7 Gine

  • 6 Togo

  • 5 Ruanda

  • 4 Suriye

  • 3 Tanzanya

  • 2 Burundi

  • 1 Orta Afrika Cumhuriyeti