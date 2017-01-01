İşte diş macununun farklı kullanım alanları

Genellikle diş fırçalamak için kullandığımız diş macununun farklı kullanım alanlarını sizler için derledik...
Sivilceleri kurutur ve yok eder - Sivilcenin olduğu bölgeye diş macununu sürün ve sabaha kadar bekleyin. Sivilcenin kuruyarak küçüldüğünü göreceksiniz. Hassas cilde sahip olanlar uygularken dikkat etmesi gerekir. Çünkü diş macunu cildi tahriş edebilir.
Böcek ısırıkların meydana getirdiği kaşıntıyı durdurur - Böcek ısırıklarının olduğu bölgeye diş macununu sürün. Bu yöntem aynı zamanda ciltte oluşan yaraları serinletmeye yardımcı olur
Biberondaki kokuyu giderir - Biberona sinen süt kokusunu ortadan kaldırmak için biberonu diş fırçasıyla iyice fırçalayın ve durulayın. Diş macunu kullanımı kötü kokuları yok edecektir.
Ellerdeki kötü kokuyu giderir - Ağız kokusunu gideren diş macunu ellerdeki kötü kokuların da gitmesine yardımcı olur. Ellere sinen soğan ve sarımsak kokularını, diş macunu ile elinizi yıkayarak kötü kokuyu yok edebilirsiniz.
Deniz gözlüğün camındaki sisli görüntüyü önler - Gözlüklerdeki buğu oluşumunu engellemek için gözlükleri diş macunu ile kapladıktan sonra silerek temizleyebilirsiniz.