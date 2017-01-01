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İşte diş macununun farklı kullanım alanları

  • Genellikle diş fırçalamak için kullandığımız diş macununun farklı kullanım alanlarını sizler için derledik...

  • Sivilceleri kurutur ve yok eder - Sivilcenin olduğu bölgeye diş macununu sürün ve sabaha kadar bekleyin. Sivilcenin kuruyarak küçüldüğünü göreceksiniz. Hassas cilde sahip olanlar uygularken dikkat etmesi gerekir. Çünkü diş macunu cildi tahriş edebilir.

  • Böcek ısırıkların meydana getirdiği kaşıntıyı durdurur - Böcek ısırıklarının olduğu bölgeye diş macununu sürün. Bu yöntem aynı zamanda ciltte oluşan yaraları serinletmeye yardımcı olur

  • Biberondaki kokuyu giderir - Biberona sinen süt kokusunu ortadan kaldırmak için biberonu diş fırçasıyla iyice fırçalayın ve durulayın. Diş macunu kullanımı kötü kokuları yok edecektir.

  • Ellerdeki kötü kokuyu giderir - Ağız kokusunu gideren diş macunu ellerdeki kötü kokuların da gitmesine yardımcı olur. Ellere sinen soğan ve sarımsak kokularını, diş macunu ile elinizi yıkayarak kötü kokuyu yok edebilirsiniz.

  • Deniz gözlüğün camındaki sisli görüntüyü önler - Gözlüklerdeki buğu oluşumunu engellemek için gözlükleri diş macunu ile kapladıktan sonra silerek temizleyebilirsiniz.