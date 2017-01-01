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İşte bu sezon Diriliş Ertuğrul'un kadrosundan ayrılacak oyuncular

  • Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı ve bu sezon bazı isimler veda edecek. İşte o oyuncular ve karakterleri...

  • Aslıhan Güner - Karaca Hatun

  • Orhan Kılıç - Atsız

  • Gürbey İleri - Sancar

  • Ertuğrul Postoğlu - Bahadır Bey

  • Sera Tokdemir - Marya

  • Arda Öziri - Göktuğ

  • Levent Sülün - Simko

  • Alper Atak - Antheus

  • İşte Diriliş Ertuğrul'un 4.sezonunda ayrılacak oyuncular;

  • SULTAN ALEADDİN KEYKUBAT

  • I.Keykubat'ın hükümdarlığında, Anadolu Selçukluları en parlak dönemini yaşamıştı. Harput ovasında Eyyubileri yenilgiye uğratan 1.Keykubad, ertesi sene Siverek Urfa ve Harran'ı aldı. Ama buradan ayrıldıktan sonra Eyyubiler bölgeyi yeniden ele geçirdiler.

  • Bunun üzerine 1.Keykubad 1236'da Diyarbakır'ın kuşatılması için yeni bir ordu gönderdi. Kuşatma sürerken Eyyubileri bölgeden tümüyle atmak için Kayseri'de sefer hazırlığına girişti. Ama ordunun hareket etmesinden önce verdiği ziyafette zehirlenerek ölüyor. Böylece bu sezon diziye veda etmiş olacak. Konya'ya götürülen cenazesi ise, kendi adıyla anılan caminin yanındaki türbeye (Aleaddin Camisi) gömülecek..

  • HAYME ANA

  • Dizide de yaşı ilerleyen Hayme Ana, bu sezon bir yayla dönüşü vefat edecek. Türbesi ise Domaniç'tedir.

  • KOMUTAN ARES

  • 3.sezonun sonunda diziye katılan Komutan Ares, Ertuğrul Bey'i yaralamıştı. O da bu sezon diziye veda edecek isimler arasında yer alıyor.

  • SAADEDDİN KÖPEK

  • Sadeddin Köpek, I. Alaaddin Keykubat'ın oğlu sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev'e yaptığı kirli oyunlar nedeniye idam ettirilecek.

  • KATARİNA (ÇOLPAN HATUN)

  • Çolpan Hatun'un yaptığı hiçbirşey yanına kalmayacak ve 4.sezonda ölecektir.

  • ARTUK BEY

  • Artuk Bey 3.sezonun sonunda ağır yaralanmıştı. 4.sezon başında diziden ayrıldığı kesinleşecek.

  • Diriliş Ertuğrul dizisinde ölen karakterler;

  • Vasilyus ile işbirliği içerisinde olan Ural diziye veda etti.

  • URAL BEY (Kürşat Alnıaçık)

  • Aliyar'ın sağ kolu Kutluca ise obaya baskın yapan Ural tarafından haince öldürüldü.

  • KUTLUCA (Mehmet Pala)

  • Tuğtekin (Uğur Güneş)

  • Gökçe Hatun (Burcu Kıratlı)

  • Noyan (Barış Bağcı)

  • Deli Demir (Mehmet Çevik)

  • Aytolun (Evrim Solmaz)

  • Gümüştekin (Mehmet Polat)

  • Dündar Bey (Arda Anarat)

  • Korkut Bey (Hüseyin Özay)

  • Ulu Bilge (Şaman) (Çağlar Yiğitoğulları)

  • Akçakoca (Hamit Demir)

  • Şehzade Numan (Sedat Savtak)

  • Kara Toygar (Can Kahraman)

  • Nâsır (Burak Çimen)

  • Atabey Şahabettin (Gökhan Atalay)

  • İlyas Fakıh (Fahri Öztezcan)

  • Alpargu (Sedat Erdiş)

  • İzadora (Dilek Serbest)

  • Kurdoğlu (Hakan Vanlı)

  • Claudius Ömer (Reshad Strik)

  • Üstad-ı Azam (Levent Öktem)

  • Süleyman Şah (Serdar Gökhan)

  • Titus (Serdar Deniz)

  • Eftelya (Zeynep Aydemir)

  • Afşin Bey (Turgut Tunçalp)

  • Aykız (Hande Subaşı)

  • Atabey Ertokuş (Onur Şenay)

  • Kocabaş (Evren Erler)

  • Karabek (Sedat Kalkavan)

  • Hamza Alp (Tolga Sala)

  • Tangut (Muharrem Özcan)

  • Goncagül Hatun (Zeynep Kızıltan)

  • Giovanni (İskender Altın)

  • Mario (Erol Taşcı)

  • Elenora (Özlem Aydın)

  • Kardinal (Atilla Engin)

  • Philip (Cenk Kangöz)

  • Maria (Sedef Şahin)

  • Petrus (Fırat Topkorur)

  • Candar Bey (Erden Alkan)