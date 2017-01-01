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İşte akla gelmez denilen çözümler

  • Problem çözme konusuna sınırları zorlayan insanların sunduğu çözümler gerçekten inanılmaz.

  • Kimi zaman mühendislik gerektiren sosyal medyanın rekor kıran çözümleri...

ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
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