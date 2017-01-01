İstanbul trafiğine çözüm getirecek proje ortaya çıktı
Başta İstanbulluları her gün çileden çıkaran büyük kentlerin trafik kabusunu sona erdirecek bir ‘çılgın proje’ ortaya atıldı. İş adamı Elon Musk çok konuşulacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Musk çılgın projesinin ilk görüntülerini paylaştı.Bu tünele dikkat... Yer üstünde bir yoldan bahsetmiyoruz! Evet, otomobiller yeryüzünden yavaş yavaş silinecek ve bu tünellere girecek.
Musk, kurulacak bu tünellerin bilim kurgu filmlerini akıllara getiren süper hızlı bir yer altı otobanı olarak işlev görmesini planlıyor.
Yani yer üstündeki trafiğin ağırlıklı kısmını yer altına çekmeyi düşünen Musk, hem benzin maliyetini düşürmeyi düşünüyor hem de yaşanan büyük zaman kaybını... Ancak büyük bir sorun var…
Uzmanların büyük bir kısmı Musk ile aynı fikirde değil. Bunun sebebi ise trafiğin bir bölümünü yer altına taşımak sanılandan daha pahalıya mal olabilir.
Wired'ın sorularını yanıtlayan şehir planlama alanında uzman bir yetkili, bu projenin gerçekleşmesinin birçok doğayı koruma yasasını deleceğini düşünüyor.
Musk ise deneyden oldukça umutlu. Musk'ın bir diğer çılgın projesi yer altında değil yer üstünde hatta çok üstünde ve duyanlar şaşkına dönüyor.
Musk çılgın projesini tüm dünyaya duyurdu; bu teknoloji sayesinde bir saatin altında bir sürede dünyanın bir noktasından ötekine gidilebilecek…
Örneğin New York'tan Şangay'a gideceksiniz. Bunun için 15 saat gerekiyor. Benzer şekilde İstanbul ABD San Francisco'ya gitmek istediğinizde yine 12 saat uçuş süresi var. Ancak bu süreler artık bir saatin altına inece. Çünkü SpaceX çatısı altında BFR projesini hayata geçirilmeye hazırlanıyor.
"Dünya üzerindeki çoğu yere 30 dakikanın altında ve herhangi bir yere 60'ın altında uçun. Koltuk başına maliyet ..." şeklinde tweet atan Elon Musk'ın paylaştığı projeyle güneş sistemimizde seyahat etmek için üretilen ve saatte maksimum 27 bin kilometre hıza ulaşabilen roket, New York Şangay arasını 39 dakika gibi kısa bir sürede gidecek.
Musk’ın Twitter'dan paylaştığı video ile yolcular deniz üzerinde kurulan bir platformdaki rokete biniyor ve roket fırlatıldıktan sonra ateşleyici ve kapsül birbirinden ayrılıyor.
Ateşleyici platforma geri dönerken, kapsül hedef konuma doğru ilerliyor.
Saatte 27 bin kilometre hız yapabilecek sayesinde Hong Kong-Singapur, Londra-Dubai gibi aralarında oldukça uzun mesafe bulunan şehirlerin yolculuk süresi 30 dakikanın altına inecek.
BFR uzay aracının tek artısı yolcu uçaklarından 3 kat hızlı gitmesi değil.
Yörüngeye çıkacak olan araç bu sayede yerçekimsiz ortamda daha hızlı yol kat edebilecek. Ancak söz konusu roketin ücretlerinin ne düzeyde olacağına dair bir bilgi ise bulunmuyor.