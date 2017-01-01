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İsrail'den Filistinli Müslümanlara zulüm

  • İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirmesi ve Filistinlileri mescidin içine almaması, Kudüslü Müslümanlara çok zor günler yaşatıyor.