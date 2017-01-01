iPhone'u hızlandırmak istiyorsanız...

Apple, aniden kapanmaları önlemek için 10.2.1 güncellemesini yayınlamıştı. Bu güncelleme ise iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone SE'yi yavaşlattı. Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz ve iOS 11'de telefonunuzun performansının düşmesinden şikayetçiyseniz bu ipuçlarına bakmanızda yarar var.
iPhone'unuzun performansı ilk zamanlarındaki gibi olmayabilir. Eğer performansın düşmesinden şikayetçiyseniz aşağıda bahsettiğimiz ipuçlarına göz atmanızda fayda var.
Depolama alanı dolmuş veya iyice dolmaya yakın bir iPhone, daha yavaş çalışma eğilimi gösterir. Artık kullanmadığınız uygulamaları kaldırarak, fotoğraf ve videolarınızın yedeğini alıp telefondan silerek, depolama alanında daha fazla boşluk açabilirsiniz. iOS 11'de daha fazla boş yer kazanmanızı sağlayacak birkaç yeni araç var. iOS 11'de Ayarlar>Genel>iPhone Saklama Alanı sekmesine girdiğiniz zaman, karşınıza hafızanın ne kadar dolu olduğunu gösteren renkli bir grafik tablosu çıkıyor. Buradan depolama alanının durumunu detaylı şekilde kontrol edebilirsiniz. Ayrıca öneriler kısmında ise isterseniz iCloud Fotoğraf Arşivi'ni veya Kullanılmayanları Sil seçeneğini aktif edebilirsiniz.
iOS 11'de fotoğrafların ve videoların daha küçük boyutta yer kaplamasını sağlayan dosya formatı var. Fotoğraflar HEIF, videolar ise HEVC dosya formatını kullanıyor. Bu iki format, depolama alanında daha az yer kaplıyor. Yeni HEIF ve HEVC formatlarını Ayarlar>Kamera>Biçimler kısmından aktif edebilirsiniz. Not: Yeni fotoğraf ve video formatlarını eski iPhone'larda ve iPad'lerde göremezsiniz. Yeni formatlar en düşük model olarak A10 Fusion çipine sahip iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPad Pro'lar tarafından destekleniyor.
Eski uygulamalar iOS 11'de sorunsuz ve hızlı şekilde çalışmayabilir. iPhone'unuzu iOS 11'e yükselttikten sonra, App Store'a girip, güncellemeler kısmından uygulamalar için güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa güncellemeniz yararınıza olacaktır.
Önceki sürümlerde olduğu gibi iOS 11, kullanıcının işlerini kolaylaştırmak için arka planda işleri yürütüyor. Örneğin arka planda uygulamaları otomatik olarak günceller. Fakat arka planda yapılan uygulama güncellemesi hem işlemciyi hem de pilin belirli bir kısmını kullanan bir işlemdir. Bu özelliği devre dışı bırakabilir ve uygulamalarınızı App Store aracılığıyla kendiniz güncelleyebilirsiniz. Bunun için Ayarlar>iTunes ve App Store menüsüne girin. Otomatik İndirme başlığı altında bulunan Güncellemeler seçeneğini kapatın. Diğer üç seçenek ise yaptığınız tüm uygulama indirme ve satın alma işlemlerini otomatik olarak diğer cihazlarınız arasında senkronize eder. Onları da kapatmanız daha iyi olacaktır.
Arka planda uygulama yenile özelliğini kapatın. Aksi takdirde uygulama içeriğinin yeniler durur. Mesela Facebook veya Twitter'a girdiğinizde, haber kaynağı ve diğer güncellemeler siz istemeden otomatik olarak karşınıza gelecektir. Bir yandan faydalı, ama diğer yandan pil ömrünü biraz yiyen ve işlemci döngüsünde yer kaplayan bir işlem. Bu seçeneğe Ayarlar>Genel>Arka Planda Uygulama Yenile'den ulaşabilirsiniz. İsterseniz tüm uygulamaları kapatabilir veya listeden tek tek istediğinizi seçebilirsiniz.
Apple, iOS'a derinlik hissi vermek için çeşitli efektler kullanır. Bu hareket efektleri kullanım deneyiminin zengin olmasını sağlar, kopuk animasyonlar oluşturmazlar. Yine de devre dışı bırakılmaları, performansın artmasını sağlar. Hareketi Azalt seçeneğini aktif edebilirsiniz. Böylece paralaks efekti kapanır. Ayrıca bu seçeneği açtığınız zaman, alt kısımda Mesaj Efektlerini Otomatik Oynatma çıkıyor. Otomatik oynatma isminden belli olduğu üzere balon efektleri ve tam ekran efektlerini otomatik olarak gösterir. Eğer mesajlarda bu efektleri kullanmıyorsanız, kapatmanız daha iyi olacaktır. Erişebilirlik ekranında Hareketi Azalt'ın üstünde Kontrastı Artır diye başka bir sekme var. Buraya girin. Saydamlığı Azalt adında başka bir seçenek bulunuyor. Aktif ettiğiniz zaman okunurluğu artırmak için saydamlığı ve bulanıklığı azaltıyor, kontrastı artırıyor. Fakat iPhone'un performansını da hızlandırmaya yardımcı olabilir, çünkü işlemcinin grafiklerle ilgili daha az işlem yapmasını sağlıyor.
Konum servisleri üstünde de birkaç ince ayar yapabilirsiniz. iOS 11 konumlar için kullanıcıya daha fazla kontrol sunuyor. Herhangi bir uygulamanın sadece "kullanırken" konuma ulaşmasını seçebilirsiniz. Konum servisine Ayarlar>Gizlilik kısmından ulaşabilirsiniz.
iPhone'unuz günlerce hatta haftalarca açık kaldıysa, cihazınızı yeniden başlatmanız yararlı olabilir. Basit görünen yeniden başlatma işletmi cihazın toparlanmasını sağlayabilir.