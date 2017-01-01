iPhone'unuzun hızını böyle test edin

Şirketin iPhone'ların performansını düşürmesinin aslında bir sebebi var. Eski pillerin zaman içinde kapasiteleri azalıyor ve cihazın işlemcisinin taleplerine yanıt veremiyor.
Geçtiğimiz senelerde bazı iPhone'ların aniden kapanmasının ve bir süre açılmamasının nedeni de pilin yetersizliğiydi.
Apple, bu sorunu çözmek için mobil işletim sistemi iOS'in 10.2.1 numaralı sürümünde pilin durumuna göre iPhone'un işlemcisini kısıtlamaya başladı.
Akıllı cihazlar artık aniden kapanmıyordu, fakat eskisi gibi hızlı çalışmıyordu.
Kullanıcılar, Apple'ı, bu konuyla ilgili yeterince şeffaf olmadığı gerekçesi ile eleştirdi.
Şirket eleştirilere cevap olarak indirimli pil kampanyası başlattı.
Eskiyen pili yüzünden yavaşlatılan iPhone'ların pilleri yalnızca 129 TL karşılığında yenisiyle değiştiriliyor. Uzmanlar bu şekilde pili yenilenen cihazların işlem gücünün iki katına kadar arttığını belirtti.
Lirum Info Lite isimli uygulama, iPhone akıllı telefonunuzun işlem hızını ölçüyor.
Uygulamayı indirdikten sonra, ekranın sol üst bölümündeki açılır menüde bulunan Options tuşuna basın.
This Device > CPU yolunu izleyin. Eğer "CPU Actual Clock" ile "CPU Maximum Clock" hanelerinde yazan değerler aynıysa telefonunuz yavaşlatılmıyor demektir.
iPhone modellerinin değişkenlik gösteren azami işlemci hızları şöyle sıralanıyor: iPhone 6 ve 6 Plus: 1,4 GHz.
iPhone 6S ve 6S Plus: 1,84 GHz
iPhone SE: 1,84 GHz
iPhone 7 ve 7 Plus: 2,34 GHz
Apple telefonları yavaşlatmaya iOS 10.2.1 güncellemesiyle başlamıştı. Bu güncellemeyi telefonlarına indirmeyen kullanıcıların cihazları yavaşlatılmadı.
iPhone pilinizin durumunu en iyi şekilde öğrenebileceğiniz yöntem, Apple mağazalarına gidip cihazınızı kontrol ettirmeniz.