iPhone'lardaki WhatsApp problemini böyle çözün
iPhone'unuzdaki 'Ayarlar' kısmında, daha sonra 'Genel' kısmında tıklayın. Daha sonra 'Yazılım Güncelleme' bölümüne tıklayın. Eğer sürüm 11 veya üzeri ise bu sorun ile karşılaşmadınız.
Bazı modeller, hata nedeniyle iOS 6'ya döndü. Telefonunuzda aynı durum söz konusu ise hatayı gidermek için yeniden güncelleme yapın.
2018 senesine girdiğimizde WhatsApp kullanamayacak olan işletim sistemleri ve telefonlar açıklanmıştı. İşte o cihazlar...
iPhone 3GS / iOS 6
Windows Phone 7
Nokia Symbian S60
Nokia S40
BlackBerry OS
BlackBerry 10