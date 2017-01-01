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iPhone'lardaki WhatsApp problemini böyle çözün

  • iPhone'unuzdaki 'Ayarlar' kısmında, daha sonra 'Genel' kısmında tıklayın. Daha sonra 'Yazılım Güncelleme' bölümüne tıklayın. Eğer sürüm 11 veya üzeri ise bu sorun ile karşılaşmadınız.

  • Bazı modeller, hata nedeniyle iOS 6'ya döndü. Telefonunuzda aynı durum söz konusu ise hatayı gidermek için yeniden güncelleme yapın.

  • 2018 senesine girdiğimizde WhatsApp kullanamayacak olan işletim sistemleri ve telefonlar açıklanmıştı. İşte o cihazlar...

  • iPhone 3GS / iOS 6

  • Windows Phone 7

  • Nokia Symbian S60

  • Nokia S40

  • BlackBerry OS

  • BlackBerry 10

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