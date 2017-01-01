iPhone 8'in fiyatı el yakacak!

iPhone 8'in satışa çıkmasına sayılı günler kaldı. Ancak iPhone 8'i bekleyenlere kötü bir haberimiz var!
iPhone 8'in tasarımı bu fotoğraftaki gibi olacak; çift kamera telefonun arkasında dikey uzanacak. Ancak asıl kötü haberimiz, yeni iPhone'un fiyatıyla ilgili...
Yeni iPhone'un fiyatının 1000 ila 1200 dolar arasında olması bekleniyor. Bir ihtimal ise bu iPhone'ların satışa çıkmasıyla mevcut iPhone 7'lerin ucuzlayabilme ihtimali...
Peki iPhone 8 nasıl olacak? Şu an iPhone'ları şarj etmek için kullandığımız kablolar ölüyor mu? Yeni telefon ne zaman satışa çıkacak? Görünümü tamamen değişecek mi?
Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile kulaklık girişini kaldıran Apple, yeni bir kablo ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yeni bağlantı kablosunun adı 'Ultra Accessory Connector'... Söz konusu kablonun kulaklıklarda kullanılmak üzere geliştirildiği belirtiliyor. Zira iPhone 7 ve 7 Plus ile birlikte pek çok kullanıcının eski kulaklıkları yeni cihazlar ile uyumsuz hale gelmişti. Yeni kablonun hem USB-C hem de Lightning'den daha küçük olduğu belirtiliyor. Yani bu gerçekleşirse eski şarj kablolarınız hiçbir işe yaramayacak!
Apple'ın iPhone 8'de ilk kez parmak izi sensörünü kaldırıp, ekran alanını genişleterek kullanıcıların telefonu açmaları için göz bebeğini kullanmasını istiyor.
Yani ekran kilidini açarken artık parmak izinizi vermek veya şifre girmek yerine telefonun ön yüzüne bakmanız yeterli olacak!
Dünyanın önde gelen Apple analistlerinden biri olan Ming-Chi Kou’nun iddialarına göre iPhone 8 kablosuz şarj özelliği ile gelecek.
Kou’nun iddialarını diğerlerinden farklı kılan yönü ise, Apple’ın artık iPhone kutusuna lightling kablo yerleştirmeyeceğini söylemesi.
Bir diğer iddia ise bu kablosuz şarj aparatının, iPhone’dan ayrı satılacak olması. Alışık olduğumuz kablosuz şarj cihazlarından farklı bir çalışma sistemine sahip olan bu aparat sayesinde, telefonumuz elimizde de şarj olmaya devam edebilecek.
iPhone 8’in iç yapısı tamamen baştan tasarlanıyor. OLED ekranla gelmesi beklenen modelde devre kısmı küçültülüyor ve pile daha fazla yer ayrılıyor. Bu sayede Plus modelin pil gücü daha küçük boyuttaki gövdede sunulabiliyor.
iPhone 8’in iç yapısı tamamen baştan tasarlanıyor. OLED ekranla gelmesi beklenen modelde devre kısmı küçültülüyor ve pile daha fazla yer ayrılıyor. Bu sayede Plus modelin pil gücü daha küçük boyuttaki gövdede sunulabiliyor.
4,7 inçe yakın bir boyutta olacağı söylenen iPhone 8’in 2.700 mAh pille geleceği tahmin ediliyor. iPhone 7’nin 1.960 mAh ve iPhone 7 Plus’ın 2.900 mAh pile sahip olduğu göz önüne alındığında bu gelişmenin önemli olduğunu söylemek gerekiyor.
Yeni iddialara göre Apple, 4,7 inç'lik iPhone 7 ve 5,5 inç'lik iPhone 7 Plus modellerinin arasına bir model daha ekleyebilir! iPhone 7S mi geliyor?
iPhone 7S'le (veya iPhone 8?) ilgili söylentiler, birbiri ardına gelmeye devam ediyor. 4,7 inç'lik ve 5,5 inç'lik iPhone'ların yanına 2017'de 5 inç'lik yeni bir model eklenebileceğini duymuştuk. Şimdi ise Japonca blog Macotakara, 5 inç'lik bu telefonun farklı, dikey çift lensli kamerayla geleceğini söylüyor.
Apple'ın farklı donanım yapılandırmalarını "düşünüp taşındığı" ancak dikey kameranın bu üçüncü iPhone modelini, diğer iki modelin önüne çıkarabileceği söyleniyor. Şu an için ekran boyutu, kamera yapılandırması ve pil boyutunun iki iPhone model arasındaki en önemli fark olduğu biliniyor.
Şu ana kadar çift SIM kartlı modelleri olmayan tek marka olan Apple, bu politikasını değiştirecek gibi görünüyor. Ortaya çıkan bilgilere göre çift SIM kartlı iPhone gelebilir!
Çift SIM kart destekli bir iPhone modelinin global pazardan ziyade, çift SIM kartlı modellerin yoğun olarak kullanıldığı Hindistan ve Çin gibi ülkelerin pazarında yer alacağı tahmin ediliyor.
iPhone 8 pahalı fiyatıyla gelecek; ancak yeni iPhone'ların satışa çıkmasıyla mevcut iPhone modellerinin fiyatlarında düşüş bekleniyor. Peki yeni iPhone ne zaman geliyor?
Apple'ın her sene olduğu gibi yeni iPhone'u da Eylül ayında ortaya çıkarması bekleniyor. Lansman sonrasında Ekim ayı gibi de iPhone 8'lerin Türkiye'ye ulaşacağı düşünülüyor.
iPhone kullanıcılarının pek çoğu aslında telefonlarının birçok özelliğinin farkında bile değil. Az sonra okuyacaklarınız iPhone'la aslında daha neler neler yapabileceğinizi gösterecek. İşte iPhone'un az bilinen özellikleri...
Telefonunuzla fotoğraf çekmek istediğinde bunun için kulaklığınızdaki ses açma kapama tuşlarını kullanmanız yeterli.
Bunun dışında kamera modundayken iPhone'un ses açma kapama butonlarıyla da fotoğraf makinesi kullanır gibi fotoğraf çekebilirsiniz.
Emoji klavyeyi ayarlanıza ekleyin. Bunun için Ayarlar>Genel> Klayve>Emoji klavye ekle yolunu kullanabilirsiniz.
“CAPS LOCK” özelliğinden faydalanmak için Shift yani klavyenin sol kısmında yer alan yukarı ok butonuna çift tıklamanız yeterli.
Gönderilen mesajın okunup okunmadığını öğrenmek için iMessage uygulamasını kullanabilirsiniz. Kullanmak için “Okundu Mesajları Gönder” seçeneğini seçmek yeterli.
İnternette gördüğünüz bir resmi kaydetmek için parmağınızı resmin üzerinde basılı tutun ve fotoğrafı kaydedin.
Gelen bildirimleri görmek için flaş ışığını kullanabilirsiniz. Örneğin arama geldiğinizde flaşınız yanıp sönebilir. Ayarlar menüsü içinde ilgili ayarı bulabilirsiniz. (Settings>Accessibility)
Mesajlaşmalarınızın saatini anbean takip etmek mümkün. Bunun için mesajların üzerine parmağını dokundurarak sola doğru kaydırın. Zaman dilimlerini sağ bölümde göreceksiniz.
%100 etkili olduğunu söylemek mümkün olmasa da, uzmanlar uçak modunda olan iPhone'ların daha hızlı şarj olduğu konusunda hem fikir.
iPhone'da herhangi bir bölümde yazı yazarken iPhone'u sağa sola sallarsanız karşınıza üç seçenek çıkacak. Geri Al butonuna tıklarsanız yazdıklarınızı silebilirsiniz.
iPhone'da herhangi bir bölümde yazı yazarken iPhone'u sağa sola sallarsanız karşınıza üç seçenek çıkacak. Geri Al butonuna tıklarsanız yazdıklarınızı silebilirsiniz.
iOS 7 ile birlikte iPhone'ların en büyük eksikliklerinden biri de tarih oldu. Artık istemediğiniz kişilerin telefonlarını kara listeye atabiliyor, bu kişilerden arama almıyorsunuz. Bunun için Ayarlar>Telefon>Engellenenler kısmına girmeniz yeterli.
iOS 7’den önceki sürümler, uygulama bazında veri kısıtlaması olmadığı için sık sık eleştiriliyordu. Yeni işletim sistemiyle beraber istenmeyen uygulamaların veri çekmesi engellenebiliyor. Örneğin sadece ‘Foursquare’ uygulamasının veri kullanması kısıtlanabiliyor.
iOS 7’den önce Wi-Fi veya Bluetooth açmak için birkaç sayfa gezerek ayarlar uygulamasına girmek gerekiyordu. Ancak yeni işletim sistemiyle söz konusu işlemi aşağıda yukarıya doğru bir dokunma hamlesi yetiyor. Açılan menüde Wi-Fi, uçak modu ve Bluetooth’un yanı sıra kamera, fener ve hesap makinesi gibi özelliklere ulaşılabiliyor.