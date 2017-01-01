iPhone 8 Çin'de ortaya çıktı!

Apple'ın beklenen bombası iPhone 8'in ilk görüntüleri Çin'in göbeğinde ortaya çıktı! Bakın yeni telefon neye benziyor?
Cihazdaki büyük farklılık görenleri şaşırtacak cinsten.
iPhone 8'in hem ön hem de arka yüzünün görüntülendiği fotoğraflarda daha önce yayınlanan görüntülerde olduğu gibi tasarım değişikliği göze çarpıyor.
Ön yüz bu şekilde görülüyor; mevcut iPhone'lardan çok da farklı değil.
Yandan bakıldığında ise görüntü böyle...
Cihazın arka yüzüne baktığımızda ise asıl farklılık ortaya çıkmaya başlıyor!
Arka yüzdeki en büyük fark Apple logosunun altındaki bölüm... Peki bu yuvarlak içeri göçmüş gibi görünen bölüm ne işe yarıyor?
Muhtemelen bazı Android telefonlarda gördüğümüz parmak izi okuyucu artık iPhone'ların home butonunda değil, bu kısımda olacak; yani siz ekran kilidini cihazın arkasında bu bölüme dokunarak açacaksınız.
Fakat Apple'ın iPhone 8'ine ait farklı görüntüler de internete sızmış durumda.
Bu sefer ise yapılan sızıntı ile birlikte, iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen prototip modele bakacak olursak, sızdırılan modellere benzer bir tasarıma sahip olduğunu görmekteyiz.
Bu sene home tuşunu kaldırarak, ekranın altına gömecek olan Apple, iris tarayıcısı Teknolojine geçerek daha güvenli bir deneyim sunmayı planlıyor.
Ayrıca dikey şekilde konumlandırılmış çift kamerayı da tekrardan görmekteyiz. Diğer rakipleri gibi Apple'da iPhone 8'de neredeyse çerçevesiz bir ekran ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor.