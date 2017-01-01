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iPhone 8 Çin'de ortaya çıktı!

  • Apple'ın beklenen bombası iPhone 8'in ilk görüntüleri Çin'in göbeğinde ortaya çıktı! Bakın yeni telefon neye benziyor?

  • Cihazdaki büyük farklılık görenleri şaşırtacak cinsten.

  • iPhone 8'in hem ön hem de arka yüzünün görüntülendiği fotoğraflarda daha önce yayınlanan görüntülerde olduğu gibi tasarım değişikliği göze çarpıyor.

  • Ön yüz bu şekilde görülüyor; mevcut iPhone'lardan çok da farklı değil.

  • Yandan bakıldığında ise görüntü böyle...

  • Cihazın arka yüzüne baktığımızda ise asıl farklılık ortaya çıkmaya başlıyor!

  • Arka yüzdeki en büyük fark Apple logosunun altındaki bölüm... Peki bu yuvarlak içeri göçmüş gibi görünen bölüm ne işe yarıyor?

  • Muhtemelen bazı Android telefonlarda gördüğümüz parmak izi okuyucu artık iPhone'ların home butonunda değil, bu kısımda olacak; yani siz ekran kilidini cihazın arkasında bu bölüme dokunarak açacaksınız.

  • Fakat Apple'ın iPhone 8'ine ait farklı görüntüler de internete sızmış durumda.

  • Bu sefer ise yapılan sızıntı ile birlikte, iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen prototip modele bakacak olursak, sızdırılan modellere benzer bir tasarıma sahip olduğunu görmekteyiz.

  • Bu sene home tuşunu kaldırarak, ekranın altına gömecek olan Apple, iris tarayıcısı Teknolojine geçerek daha güvenli bir deneyim sunmayı planlıyor.

  • Ayrıca dikey şekilde konumlandırılmış çift kamerayı da tekrardan görmekteyiz. Diğer rakipleri gibi Apple'da iPhone 8'de neredeyse çerçevesiz bir ekran ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor.