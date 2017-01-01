Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Instagram'da son görülme özelliği nasıl kapatılır?

  • Son birkaç gündür Instagram'ın geliştirici ekibi ekstra mesai yapmaya başladı. Çünkü platform için yeni özellikler arka arkaya ortaya çıktı. Hikayelere yazı seçenekleri eklendi. Ayrıca gelecekteki bir güncellemeyle birlikte, Instagram hikayelerden ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gidecek.

  • Ayrıca Instagram'a "Aktif olma" özelliği eklendi. Bu özellik nedir diye soracak olursanız, aslında WhatsApp'ın "Son görülme" özelliğinin aynısı.

  • Instagram'da mesajlaştığınız kişilerin en son ne zaman online olduğunu görebiliyorsunuz. "Şu anda aktif", "1 saat önce aktifti" gibi bilgiler veriliyor. Özetle Direct Message bölümünde, listedeki kişilerin son görülme zamanı yazıyor.

  • Bu durum sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kimi bu özelliğin iyi olduğunu belirtirken, kimi kullanıcılar ise kötü olduğunu düşünüyor.

  • Instagram'da son görülme özelliğini kapatma imkanı da var.

  • İlk olarak profilinizde "Çark" şeklindeki simgeye basın ve Ayarlar'a girin.

  • Ayarlar listesinde biraz aşağıda bulunan "Hareket Durumunu Göster" seçeneğini kapatırsanız, son görülme özelliği de kapatılıyor. Bu şekilde kendi son görülme bilginiz görünmüyor, fakat başkalarının da son görülme bilgisine erişemiyorsunuz.

  • Belki mobil internet paketinizin kotası düşük olabilir, Instagram'ın kullandığı veri miktarından memnun olmayabilirsiniz. Bu durumda Instagram'ın sağladığı daha az veri kullanma seçeneğini aktif edebilirsiniz.

  • Profilinizden seçeneklere girdiğinizde, ayarlar menüsü altında Hücresel Veri Kullanımı sekmesine tıklayın. Karşınıza çıkan seçeneklerde "Daha Az Veri Kullan" özelliğini aktif etmeniz yeterli olacaktır.

  • Daha az mobil internet yani hücresel veri kullanımını açtığınızda fotoğraflar ve videolar biraz daha uzun sürede yüklenecektir.

HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe

Son Eklenen Haberler

“Benim her zaman 1 numaram Umut Bulut’tur”
  1. “Benim her zaman 1 numaram Umut..
  2. İstanbul'da sokak köpeğine kemerle..
  3. Gençlerbirliği soyunma odasını dağınık..
  4. ABD Savunma Bakanlığı'ndan 'SDG'..
  5. Yasama, yürütme ve yargı organlarının..
  6. Marius Sumudica'dan Galatasaray yorumu
  7. Dursun Özbek: Geçmişteki gibi çilek..
  8. Hollanda'dan Filistin açıklaması!
  9. İdlib'de hava saldırısı: 5 kişi öldü
  10. Bolu'da istifa eden Ak Parti il..
  11. Amerika'dan flaş PYD/PKK açıklaması
  12. Süper Lig ekibi resmen açıkladı.Dünya..
  13. Mustafa Destici'den flaş açıklama:..
  14. Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Nasri..
  15. Skandalın ardından Adnan Oktar için..
  16. TÜSİAD isim değiştirdi! "Adam"..
  17. ABD kışa teslim oldu
  18. Batan Air Berlin, mallarını açık..
  19. ABD'den küstah YPG açıklaması
  20. LG V30 Plus'ın Türkiye fiyatı açıklandı