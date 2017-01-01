Instagram'da son görülme özelliği nasıl kapatılır?
Son birkaç gündür Instagram'ın geliştirici ekibi ekstra mesai yapmaya başladı. Çünkü platform için yeni özellikler arka arkaya ortaya çıktı. Hikayelere yazı seçenekleri eklendi. Ayrıca gelecekteki bir güncellemeyle birlikte, Instagram hikayelerden ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gidecek.
Ayrıca Instagram'a "Aktif olma" özelliği eklendi. Bu özellik nedir diye soracak olursanız, aslında WhatsApp'ın "Son görülme" özelliğinin aynısı.
Instagram'da mesajlaştığınız kişilerin en son ne zaman online olduğunu görebiliyorsunuz. "Şu anda aktif", "1 saat önce aktifti" gibi bilgiler veriliyor. Özetle Direct Message bölümünde, listedeki kişilerin son görülme zamanı yazıyor.
Bu durum sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kimi bu özelliğin iyi olduğunu belirtirken, kimi kullanıcılar ise kötü olduğunu düşünüyor.
Instagram'da son görülme özelliğini kapatma imkanı da var.
İlk olarak profilinizde "Çark" şeklindeki simgeye basın ve Ayarlar'a girin.
Ayarlar listesinde biraz aşağıda bulunan "Hareket Durumunu Göster" seçeneğini kapatırsanız, son görülme özelliği de kapatılıyor. Bu şekilde kendi son görülme bilginiz görünmüyor, fakat başkalarının da son görülme bilgisine erişemiyorsunuz.
Belki mobil internet paketinizin kotası düşük olabilir, Instagram'ın kullandığı veri miktarından memnun olmayabilirsiniz. Bu durumda Instagram'ın sağladığı daha az veri kullanma seçeneğini aktif edebilirsiniz.
Profilinizden seçeneklere girdiğinizde, ayarlar menüsü altında Hücresel Veri Kullanımı sekmesine tıklayın. Karşınıza çıkan seçeneklerde "Daha Az Veri Kullan" özelliğini aktif etmeniz yeterli olacaktır.
Daha az mobil internet yani hücresel veri kullanımını açtığınızda fotoğraflar ve videolar biraz daha uzun sürede yüklenecektir.