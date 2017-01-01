İncir demir eksikliğini gideriyor!
Folik asit, çinko ve mineral bakımından zengin olan incir, yaz aylarında bolca tüketildiğinde, karaciğer hastalıklarını engelliyor.
Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden incir, E vitamini deposu olarak biliniyor.
1- Demir eksikliğini giderir
2- Kabızlığı önler
3- Kanser hastalarına enerji verir
4- Kan şekerinin düzenlenmesinde yardımcı olur
5- Yorgunluğu giderir
6- Kronik öksürüğü tedavi eder
7- Karaciğer hastalıklarına şifa olur
8- Çinko, folik asit ve minerali dengeler