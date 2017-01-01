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İncir demir eksikliğini gideriyor!

  • Folik asit, çinko ve mineral bakımından zengin olan incir, yaz aylarında bolca tüketildiğinde, karaciğer hastalıklarını engelliyor.

  • Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden incir, E vitamini deposu olarak biliniyor.

  • 1- Demir eksikliğini giderir

  • 2- Kabızlığı önler

  • 3- Kanser hastalarına enerji verir

  • 4- Kan şekerinin düzenlenmesinde yardımcı olur

  • 5- Yorgunluğu giderir

  • 6- Kronik öksürüğü tedavi eder

  • 7- Karaciğer hastalıklarına şifa olur

  • 8- Çinko, folik asit ve minerali dengeler