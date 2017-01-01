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İlk kez kara basan sevimli hayvanlar

  • İlk defa kar ile tanışan hayvanların tepkilerine çok güleceksiniz...

'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz

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