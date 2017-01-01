İkinci el araba alırken dikkat! Kazalı araba nasıl anlaşılır?
2. el araç alırken aracın kazasız ya da ciddi bir kaza geçirmemiş olması oldukça önemli. Peki, bir aracın kazasız olup olmadığını nasıl anlayacağız?
Birkaç noktayı inceleyerek, aracın önemli bir kaza geçirip geçirmediğini anlayabilirsiniz.
Tecrübeli otomobil gazetecisi ve Youtuber Mesut Bıyık, bu konuda önemli ipuçları paylaştı.
Öncelikle aracın şasesi numarasından kaza geçmişini sorgulatın. Şaseden sorgulatmak plakadan sorgulatmaya göre daha güvenlidir, çünkü aracın plakası değişmiş olabilir. Plaka değişmişse araca daha önceki plaka üzerinden yapılan işlemler sorgulamada çıkmaz.
Gelelim işin teknik kısmına... Amortisör kulelerini inceleyin. Eğer kulelerin üzerinde form bozukluğu varsa o araç kaza geçirmiş olabilir. Üstelik bu alanları çektirmeyle eski haline getirmek oldukça zordur.
Ön ızgaranın üzerinde fabrikanın yapıştırdığı bilgi etiketleri bulunur. Eğer bu etiketler yoksa araç önden darbe almış olabilir.
Bu bölümdeki civatalara da bakabilirsiniz. Civatalarda anahtar izi varsa buradaki parçalar işlem görmüş ya da değiştirilmiş olabilir.
Aracın B sütunlarında da etiket bulunur. Eğer B sütununda bu etiketlerden göremezseniz, burada da işlem uygulandığı ihtimali aklınıza gelsin.
Aracın takla atıp atmadığı ise tavanla yan tarafın birleştiği noktalardan anlaşılabilir. Tavanda bulunan çıtaları kaldırdığınızda puntolama izlerini görürsünüz.
Bu izler fabrikada robotlar tarafından yapıldığından aralarındaki mesafeler eşit ve düzenlidir. Serviste atılan puntolar ise o kadar düzenli olmaz.
Arkadan kaza geçiren aracı anlamak için de bagaj içindeki örtüyü kaldırıp metal bölüme bakın. Eğer bu metal parlaksa ya tamir görmüş ya da boyalıdır.
Yine önde de kaput altındaki parçalar da parlak olmamalıdır.
Çünkü bu parçalar fabrikada daldırma usulü ile boyanır ve mattır. Kaportacılar ise püskürtme yöntemiyle boyar.
Bir diğer konu da macun ve boya... Mıknatısı aracın kaputu üzerinde gezdirin. Macunun olduğu yer mıknatısı tutmayacaktır. Macun varsa tabii ki o parçada boya vardır.
Yine klasik bir yöntem olarak boya ölçüm cihazı kullanabilirsiniz.
Eğer şase eğrilmişse ciddi güvenlik ve sürüş sorunu yaşatabilir.
Örneğin bir türlü rot balans tutmayan bir araç lastikleri içeriden veya dışarıdan dengesiz bir şekilde tüketir.
Ya da sürekli sağa ya da sola çeken bir ön düzen sürücüyü haddinden fazla yorar.
Yine de en güvenli yöntem işini iyi yapan ekspertizlerdir.