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İkinci el araba alırken dikkat! Kazalı araba nasıl anlaşılır?

  • 2. el araç alırken aracın kazasız ya da ciddi bir kaza geçirmemiş olması oldukça önemli. Peki, bir aracın kazasız olup olmadığını nasıl anlayacağız?

  • Birkaç noktayı inceleyerek, aracın önemli bir kaza geçirip geçirmediğini anlayabilirsiniz.

  • Tecrübeli otomobil gazetecisi ve Youtuber Mesut Bıyık, bu konuda önemli ipuçları paylaştı.

  • Öncelikle aracın şasesi numarasından kaza geçmişini sorgulatın. Şaseden sorgulatmak plakadan sorgulatmaya göre daha güvenlidir, çünkü aracın plakası değişmiş olabilir. Plaka değişmişse araca daha önceki plaka üzerinden yapılan işlemler sorgulamada çıkmaz.

  • Gelelim işin teknik kısmına... Amortisör kulelerini inceleyin. Eğer kulelerin üzerinde form bozukluğu varsa o araç kaza geçirmiş olabilir. Üstelik bu alanları çektirmeyle eski haline getirmek oldukça zordur.

  • Ön ızgaranın üzerinde fabrikanın yapıştırdığı bilgi etiketleri bulunur. Eğer bu etiketler yoksa araç önden darbe almış olabilir.

  • Bu bölümdeki civatalara da bakabilirsiniz. Civatalarda anahtar izi varsa buradaki parçalar işlem görmüş ya da değiştirilmiş olabilir.

  • Aracın B sütunlarında da etiket bulunur. Eğer B sütununda bu etiketlerden göremezseniz, burada da işlem uygulandığı ihtimali aklınıza gelsin.

  • Aracın takla atıp atmadığı ise tavanla yan tarafın birleştiği noktalardan anlaşılabilir. Tavanda bulunan çıtaları kaldırdığınızda puntolama izlerini görürsünüz.

  • Bu izler fabrikada robotlar tarafından yapıldığından aralarındaki mesafeler eşit ve düzenlidir. Serviste atılan puntolar ise o kadar düzenli olmaz.

  • Arkadan kaza geçiren aracı anlamak için de bagaj içindeki örtüyü kaldırıp metal bölüme bakın. Eğer bu metal parlaksa ya tamir görmüş ya da boyalıdır.

  • Yine önde de kaput altındaki parçalar da parlak olmamalıdır.

  • Çünkü bu parçalar fabrikada daldırma usulü ile boyanır ve mattır. Kaportacılar ise püskürtme yöntemiyle boyar.

  • Bir diğer konu da macun ve boya... Mıknatısı aracın kaputu üzerinde gezdirin. Macunun olduğu yer mıknatısı tutmayacaktır. Macun varsa tabii ki o parçada boya vardır.

  • Yine klasik bir yöntem olarak boya ölçüm cihazı kullanabilirsiniz.

  • Eğer şase eğrilmişse ciddi güvenlik ve sürüş sorunu yaşatabilir.

  • Örneğin bir türlü rot balans tutmayan bir araç lastikleri içeriden veya dışarıdan dengesiz bir şekilde tüketir.

  • Ya da sürekli sağa ya da sola çeken bir ön düzen sürücüyü haddinden fazla yorar.

  • Yine de en güvenli yöntem işini iyi yapan ekspertizlerdir.