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İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tanklar denizin derinliklerinden çıktı!

  • Rus Kuzey Filosu'na bağlı arama ve kurtarma ekibinde görev yapan askeri uzmanlar, Barents Denizi'nin dibinden 2. Dünya Savaşı döneminden kalma ABD yapımı iki Sherman tankını karaya çıkardı.

  • Tankların 1945 senesinde batan ‘Thomas Donaldson' isimli nakliye gemisinin ambarında bulunduğu belirtildi.

  • Şu an askeri uzman ekibi, Barents Denizi'nden birkaç adet zırhlı aracı daha çıkarmak için çalışmalar sürdürüyor.

  • 1945 senesinin Mart ayında Kuzey JW-65 konvoyu çerçevesinde Rusya'nın Murmansk şehrine giden gemi, Kolsk Körfezi'nde Kildin Adası yakınlarında batırılmış ve yaklaşık 60 metre derinliğe saplanmıştı.

  • Uzmanlara göre, bu iki tank son yıllarda 'Thomas Donaldson' gemisinden çıkarılan üçüncü ve dördüncü tank.

  • Rusya Kuzey Filosu'nda görev yapan asker, karaya çıkarılan Amerikan tankını inceliyor.