İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tanklar denizin derinliklerinden çıktı!
Rus Kuzey Filosu'na bağlı arama ve kurtarma ekibinde görev yapan askeri uzmanlar, Barents Denizi'nin dibinden 2. Dünya Savaşı döneminden kalma ABD yapımı iki Sherman tankını karaya çıkardı.
Tankların 1945 senesinde batan ‘Thomas Donaldson' isimli nakliye gemisinin ambarında bulunduğu belirtildi.
Şu an askeri uzman ekibi, Barents Denizi'nden birkaç adet zırhlı aracı daha çıkarmak için çalışmalar sürdürüyor.
1945 senesinin Mart ayında Kuzey JW-65 konvoyu çerçevesinde Rusya'nın Murmansk şehrine giden gemi, Kolsk Körfezi'nde Kildin Adası yakınlarında batırılmış ve yaklaşık 60 metre derinliğe saplanmıştı.
Uzmanlara göre, bu iki tank son yıllarda 'Thomas Donaldson' gemisinden çıkarılan üçüncü ve dördüncü tank.
Rusya Kuzey Filosu'nda görev yapan asker, karaya çıkarılan Amerikan tankını inceliyor.