Hurma hafızayı güçlendiriyor!

Uzmanlar, hurmanın sağlık açısından son derece faydalı bir meyve olduğunu açıkladı. İşte hurmanın yararları...
Hafızayı geliştiriyor
Kolesterolü düşürüyor
Kanser önleyici antioksidanları ihtiva ediyor
Bebeklerin beyin gelişimine önemli katkı sağlıyor
Ülsere ve böbrek yetmezliğine yarar sağlıyor
Sindirim sistemini düzenliyor
Lohusalık yaralarını çabuk iyileştiren bir ilaç olduğu, süt artırdığı, bebeği beslediği, içindeki potasyumun çocukların büyümesini sağlayan ideal besin olduğu ifade ediliyor.
Hurmanın ihtiva ettiği demir, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini kontrol eder ve bu da hamilelikte kansızlığın engellenmesini ve bebeğin gelişimi için hayati ehemmiyet taşıyan kandaki alyuvarlar kanda osijen ve karbondioksiti taşıyarak hücrelerin canlılığını sürdürmesinde rol oynadığı belirtiliyor. B1 ve B2 vitaminleri ihtiva ettiği için karaciğeri kuvvetlendirir.