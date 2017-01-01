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Hurdaydı, bakın ne hale geldi!

  • Hurdaya dönmüş 1969 model Plymouth Roadrunner adeta baştan yapıldı. Son hali görenleri hayrete düşürüyor!

Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici

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