Hurdacıdan topladığı parçalarla traktör yaptı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde inşaat işi yapan Mustafa Selen (32), hurdacıdan aldığı parçalarla traktör yaptı. Çocukluk hayali olan traktörü yapmak için önce internet üzerinden araştırma yapan Selen, daha sonra hurdacıdan aldığı parçalar ve diğer malzemelerle yaptığı traktörü çalıştırmayı başardı.
Traktör projesini kendisinin çizdiğini dile getiren Selen, tasarımını tamamladıktan sonra bir aylık çalışmanın ardından traktörü tamamladığını belirtti.
Selen, gündüzleri inşaat işiyle uğraştığını, geceleri ve boş zamanlarında da evinin bahçesinde oluşturduğu atölyede çalışarak traktörü yaptığını anlattı.
Traktörün parçalarını hurdacıdan aldığını aktaran Selen, "Ürettiğim traktörün yapımında, jeneratör motoru, araba diferansiyeli, araba şanzımanı gibi parçalar kullandım.
Daha sonra bahçe sürmek için traktörün arkasına pulluk yaptım. Gayet iyi çalışıyor. Bundan sonra traktörü geliştirmek için çaba göstereceğim." ifadelerini kullandı.