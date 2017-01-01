Hindistancevizi suyu zayıflatıyor!
İşte hindistancevizi suyunun faydaları...
1- Böbrek fonksiyonlarını geliştirir.
2- İdrar yollarının kirlenmesini önler.
3- Çeşitli hastalıklara karşı koruyucudur.
4- Kasların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.
5- Stresin azalmasına yardımcı olur.
6- Cilt elastiklerini artırır.
7- Çatlakları giderir.
8- Metabolizmayı arttırır.
9- Vücudun dengesini korur.
10- Kabızlığa iyi gelir.
11- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
12- Kan basıncını dengeler.
13- Zayıflamaya yardımcı olur.
14- Hazımsızlık yaşayan anne adaylarına iyi gelir.