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Hindistancevizi suyu zayıflatıyor!

  • İşte hindistancevizi suyunun faydaları...

  • 1- Böbrek fonksiyonlarını geliştirir.

  • 2- İdrar yollarının kirlenmesini önler.

  • 3- Çeşitli hastalıklara karşı koruyucudur.

  • 4- Kasların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

  • 5- Stresin azalmasına yardımcı olur.

  • 6- Cilt elastiklerini artırır.

  • 7- Çatlakları giderir.

  • 8- Metabolizmayı arttırır.

  • 9- Vücudun dengesini korur.

  • 10- Kabızlığa iyi gelir.

  • 11- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

  • 12- Kan basıncını dengeler.

  • 13- Zayıflamaya yardımcı olur.

  • 14- Hazımsızlık yaşayan anne adaylarına iyi gelir.