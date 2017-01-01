Herkes şaşırdı! Feghouli'nin yeni mesleği...
Futbol kariyerleriyle ün yapan futbolcular, yeni sektörlerde de kendilerine yer edinmekten geri kalmıyor. İşte bazı futbolcuların yaptığı işler...
Arda Turan: Restoran ve Sporcu kariyer yönetimi şirketi
Sercan Yıldırım: Ticaret
Sabri Sarıoğlu: Kahve dükkanı ve İnşaat.
Selcuk Şahin: Köfteci.
Juan Mata: İşletme ve Spor Bilimleri alanında iki adet lisans diploması var.
Mehmet Özdilek: Tekstil
İbrahim Üzlümez'in Kocaeli'de arazisi bulunuyor.
Tayfur Havutçu: İnşaat.
Ekrem Dağ: Dondurmacı.
Orhan Ak: Simit Sarayı
Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Hagi ise teknik direktörlüğün yanı sıra otel işletmeciliği yapıyor.
Necati Ateş de yatırımlarını gayrimenkuller ile değerlendiriyor.
Ronaldo: Wire and Plastic Products adlı şirkette çalışıyor.
Marouane Chamakh: Muhasebeci.
Sofiane Feghouli: e-sport
Gökçek Vederson: Gayrimenkul.
Ümit Karan: Otomotiv ve eğlence sektörü.
Ali Bilgin: Restorant sahibi.
Alex de Souza: Gayrımenkul.
Serhat Akın: Restorant sahibi.
Brezilyalı efsanevi futbolcu Socrates aynı zamanda doktor ve çevreci bir politikacıydı.