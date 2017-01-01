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Herkes şaşırdı! Feghouli'nin yeni mesleği...

  • Futbol kariyerleriyle ün yapan futbolcular, yeni sektörlerde de kendilerine yer edinmekten geri kalmıyor. İşte bazı futbolcuların yaptığı işler...

  • Arda Turan: Restoran ve Sporcu kariyer yönetimi şirketi

  • Sercan Yıldırım: Ticaret

  • Sabri Sarıoğlu: Kahve dükkanı ve İnşaat.

  • Selcuk Şahin: Köfteci.

  • Juan Mata: İşletme ve Spor Bilimleri alanında iki adet lisans diploması var.

  • Mehmet Özdilek: Tekstil

  • İbrahim Üzlümez'in Kocaeli'de arazisi bulunuyor.

  • Tayfur Havutçu: İnşaat.

  • Ekrem Dağ: Dondurmacı.

  • Orhan Ak: Simit Sarayı

  • Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Hagi ise teknik direktörlüğün yanı sıra otel işletmeciliği yapıyor.

  • Necati Ateş de yatırımlarını gayrimenkuller ile değerlendiriyor.

  • Ronaldo: Wire and Plastic Products adlı şirkette çalışıyor.

  • Marouane Chamakh: Muhasebeci.

  • Sofiane Feghouli: e-sport

  • Gökçek Vederson: Gayrimenkul.

  • Ümit Karan: Otomotiv ve eğlence sektörü.

  • Ali Bilgin: Restorant sahibi.

  • Alex de Souza: Gayrımenkul.

  • Serhat Akın: Restorant sahibi.

  • Brezilyalı efsanevi futbolcu Socrates aynı zamanda doktor ve çevreci bir politikacıydı.

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