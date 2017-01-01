Her sezon Türk takımlarla isimleri anılıyor!

İşte her sezon Türk takımlarıyla isimleri anılan futbolculardan oluşan 11...
Belhanda - Fenerbahçe iki sezon boyunca peşinden koştu. Geldi gelecek haberleriyle Fenerbahçe taraftarları oldukça umutlandı fakat Galatasaray kadrosuna kattı.
Gael Clichy - Fenerbahçe’nin uzun süreden beri peşinden koştuğu Manchester City’nin sol beki Clichy için ezeli rakibi Galatasaray da teklifte bulundu.
Domagoj Vida - Dinamo Kiev forması giyen stoper için ilk olarak Beşiktaş teklifte bulundu. Siyahlı beyazlı takıma rakip olan ise Galatasaray’dan başkası değildi.
Samir Nasri - Beşiktaş iki sezondan beri Fransız yıldız için girişimlerini sürdürüyor. Sevilla’ya kiralanan M.City’li oyuncu için devreye giren Galatasaray oldu.
Mathieu Valbuena - Fenerbahçe’nin iki senedir listesinde olan Valbuena için Galatasaray da teklifte bulundu. G.Saray’ı sosyal medyada takibe alması taraftarları heyecanlandırdı ancak Fransız yıldız Fenerbahçe’ye imza attı.
Mario Gomez - Galatasaray uzun süre peşinde koştu. Fiorentina ile prensipte anlaştığı bile iddia edildi. Alman golcü tercihini Beşiktaş’tan yana kullandı.
Jeremy Menez - İsmi defalarca kez Galatasaray ve Fenerbahçe ile anıldı. Aradan geçen 3 yılın ardından Menez’in imza attığı takım Antalyaspor oldu.
Hatem Ben Arfa - Galatasaray ile ismi birçok kez anıldı. Sarı kırmızılı ekipten sonra bu kez Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferi için devreye girdi.
Samuel Eto'o - Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için yıllar boyunca yazılıp, çizildi. Hatta Türk basınında bir kült haline geldi ama Kamerunlu, Antalyaspor’a transfer oldu.
Lucas Leiva - Beşiktaş transfer etmek için çok uğraştı, Liverpool bırakmadı. Trabzonspor, Brezilyalı futbolcuyu almak için menajer Ahmet Bulut’u görevlendirdi.
Bafetimbi Gomis - Devre arasından bu yana Fenerbahçe, Marsilya’da top koşturan Gomis’le ilgileniyordu. Bu transferde araya Galatasaray girdi ve golcü futbolcuyla prensipte anlaştı. Kaynak: Hürriyet