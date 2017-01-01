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Her sezon Türk takımlarla isimleri anılıyor!

  • İşte her sezon Türk takımlarıyla isimleri anılan futbolculardan oluşan 11...

  • Belhanda - Fenerbahçe iki sezon boyunca peşinden koştu. Geldi gelecek haberleriyle Fenerbahçe taraftarları oldukça umutlandı fakat Galatasaray kadrosuna kattı.

  • Gael Clichy - Fenerbahçe’nin uzun süreden beri peşinden koştuğu Manchester City’nin sol beki Clichy için ezeli rakibi Galatasaray da teklifte bulundu.

  • Domagoj Vida - Dinamo Kiev forması giyen stoper için ilk olarak Beşiktaş teklifte bulundu. Siyahlı beyazlı takıma rakip olan ise Galatasaray’dan başkası değildi.

  • Samir Nasri - Beşiktaş iki sezondan beri Fransız yıldız için girişimlerini sürdürüyor. Sevilla’ya kiralanan M.City’li oyuncu için devreye giren Galatasaray oldu.

  • Mathieu Valbuena - Fenerbahçe’nin iki senedir listesinde olan Valbuena için Galatasaray da teklifte bulundu. G.Saray’ı sosyal medyada takibe alması taraftarları heyecanlandırdı ancak Fransız yıldız Fenerbahçe’ye imza attı.

  • Mario Gomez - Galatasaray uzun süre peşinde koştu. Fiorentina ile prensipte anlaştığı bile iddia edildi. Alman golcü tercihini Beşiktaş’tan yana kullandı.

  • Jeremy Menez - İsmi defalarca kez Galatasaray ve Fenerbahçe ile anıldı. Aradan geçen 3 yılın ardından Menez’in imza attığı takım Antalyaspor oldu.

  • Hatem Ben Arfa - Galatasaray ile ismi birçok kez anıldı. Sarı kırmızılı ekipten sonra bu kez Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferi için devreye girdi.

  • Samuel Eto'o - Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için yıllar boyunca yazılıp, çizildi. Hatta Türk basınında bir kült haline geldi ama Kamerunlu, Antalyaspor’a transfer oldu.

  • Lucas Leiva - Beşiktaş transfer etmek için çok uğraştı, Liverpool bırakmadı. Trabzonspor, Brezilyalı futbolcuyu almak için menajer Ahmet Bulut’u görevlendirdi.

  • Bafetimbi Gomis - Devre arasından bu yana Fenerbahçe, Marsilya’da top koşturan Gomis’le ilgileniyordu. Bu transferde araya Galatasaray girdi ve golcü futbolcuyla prensipte anlaştı. Kaynak: Hürriyet