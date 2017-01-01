Hayal kırıklığı! Ünlü yerlere bir de bu açıdan bakın...
Fotoğraflarda en güzel halleriyle görmeye alıştığımız ünlü yer ve eserlere bir de bu açılardan bakın...
The Great Pyramids of Giza / Keops Piramidi (Mısır) - Antik ve gizemli Mısır Piramitlerinin uçsuz buçaksız bir çölün ortasında, insanlar uzak olduğunu düşünürüz.
Oysa sekiz milyon insanın yaşadığı gürültülü Gize şehrinin yanı başındalar.
Kente tepeden bakıyorlar.
İşte gezmeye gittiğinizde karşılaşacağınız gerçeklerden bir kare...
Büyük Gize Sfenksi'nin en bilinen görüntüsü
Bir kuyruğu olduğunu biliyor muydunuz?
Ve Sfenksi'in turistik fotoğraflara pek yansımayan açıdan çekilmiş bir fotoğrafı...
Taj Mahal / Tac Mahal (Hindistan)
Taj Mahal / Tac Mahal (Hindistan)
Taj Mahal / Tac Mahal (Hindistan)
Kapalı Çarşı / Türkiye
Kapalı Çarşı / Türkiye
Stonehenge / (İngiltere'deki Salisbury Düzlüğü'nde bulunuyor)
Ve yol kenarındalar!
Google Haritalar'da da görebileceğiniz gibi tarih öncesinden kalma bu bu ikonik anıtın hemen yanında bol şeritli bir otoyol geçiyor.
1937 senesinin mayıs ayında açılan ve San Fransisco şehirni simgesi haline gelen bu köprüde yaklaşık her iki haftada bir intihar girişim yaşanıyor.
Bu yüzden köprünün girişine gelen yayalar bu tabela ile karşılaşıyor: "Her zaman umut vardır. Numarayı arayın"
Kızılmeydan/ Rusya
Kızılmeydan/ Rusya
Roma'daki Kolezyum'un fotoğraflarda en bilinen hali...
Yukarıdan çekilmiş bir kare...
Ve Roma'daki Kolezyum'un içeriden görünüşü. Üzerinde gladyatör dövüşlerinin olduğu zemin bugün yok; o nedenle alttaki koridorlar ve hazırlık odaları açıkça görülüyor.
Mangrov ormanları ve su altından görünüşü oldukça garip.
Özgürlük Anıtı'nın tacından çekilmiş bir görüntü.
Taç, düşündüğünüz kadar büyük mü?
Taç, düşündüğünüz kadar büyük mü?
Kuzey Kore'deki Ryugyong Oteli'nin dışarıdan görünüşü...
ve içeriden görünüşü... Bina, 1987'den beri inşaat halinde.
Dover'ın beyaz uçurumları
Bu da farklı bir açı.
Disneyland'deki Perili Köşk...
ve Perili Köşk'ün içinde bulunduğu depo.
Çin Seddi'nin 2/3'ü böyle görünüyor...
İşte hiç görmediğiniz kısımlar...
Çin Seddi'nin denizle birleştiği nokta ise böyle
Rio'daki Jesus heykeli
Heykelin içinde görevlilerin yıpranan yerleri tamir edebilmeleri için merdivenler ve tüneller bulunuyor.
Turistlerin akın ettiği Mona Lisa tablosu... Karşılaşmak istenilen görüntü bu....
Paris'te bulunan Louvre Müzesi'ni gezen ziyaretçilerin yüzde doksanı Mona Lisa'yı görmek için geliyor. Ama ilk karşılaştıkları manzara işte bu...
ve kalabalıkta önlere geçmeyi başarmış bir ziyaretçi...
Santorini (Yunanistan)
Santorini (Yunanistan)
Niagara Falls / Niagara Şelalesi (ABD ile Kanada sınırı arasında)
Niagara Falls / Niagara Şelalesi (ABD ile Kanada sınırı arasında)
The Brandenburg Gate / Brandenburg Kapısı (Berlin)
The Brandenburg Gate / Brandenburg Kapısı (Berlin)
The Acropolis / Atina Akropolisi (Yunanistan)
The Acropolis / Atina Akropolisi (Yunanistan)
The Acropolis / Atina Akropolisi (Yunanistan)
Mount Rushmore / Rushmore Dağı Anıtı (ABD)
Mount Rushmore / Rushmore Dağı Anıtı (ABD)
The Forbidden City / Yasak Şehir (Çin)
The Forbidden City / Yasak Şehir (Çin)
Sagrada Familia (İspanya)
Sagrada Familia (İspanya)
Hollywood (ABD)
Hollywood (ABD)
Central Park (New York / ABD)
Central Park (New York / ABD)
The Arc de Triomphe / Zafer Takı (Fransa)
The Arc de Triomphe / Zafer Takı (Fransa)