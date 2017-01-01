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Hayal kırıklığı! Ünlü yerlere bir de bu açıdan bakın...

  • Fotoğraflarda en güzel halleriyle görmeye alıştığımız ünlü yer ve eserlere bir de bu açılardan bakın...

  • The Great Pyramids of Giza / Keops Piramidi (Mısır) - Antik ve gizemli Mısır Piramitlerinin uçsuz buçaksız bir çölün ortasında, insanlar uzak olduğunu düşünürüz.

  • Oysa sekiz milyon insanın yaşadığı gürültülü Gize şehrinin yanı başındalar.

  • Kente tepeden bakıyorlar.

  • İşte gezmeye gittiğinizde karşılaşacağınız gerçeklerden bir kare...

  • Büyük Gize Sfenksi'nin en bilinen görüntüsü

  • Bir kuyruğu olduğunu biliyor muydunuz?

  • Ve Sfenksi'in turistik fotoğraflara pek yansımayan açıdan çekilmiş bir fotoğrafı...

  • Taj Mahal / Tac Mahal (Hindistan)

  • Taj Mahal / Tac Mahal (Hindistan)

  • Taj Mahal / Tac Mahal (Hindistan)

  • Kapalı Çarşı / Türkiye

  • Kapalı Çarşı / Türkiye

  • Stonehenge / (İngiltere'deki Salisbury Düzlüğü'nde bulunuyor)

  • Ve yol kenarındalar!

  • Google Haritalar'da da görebileceğiniz gibi tarih öncesinden kalma bu bu ikonik anıtın hemen yanında bol şeritli bir otoyol geçiyor.

  • 1937 senesinin mayıs ayında açılan ve San Fransisco şehirni simgesi haline gelen bu köprüde yaklaşık her iki haftada bir intihar girişim yaşanıyor.

  • Bu yüzden köprünün girişine gelen yayalar bu tabela ile karşılaşıyor: "Her zaman umut vardır. Numarayı arayın"

  • Kızılmeydan/ Rusya

  • Kızılmeydan/ Rusya

  • Roma'daki Kolezyum'un fotoğraflarda en bilinen hali...

  • Yukarıdan çekilmiş bir kare...

  • Ve Roma'daki Kolezyum'un içeriden görünüşü. Üzerinde gladyatör dövüşlerinin olduğu zemin bugün yok; o nedenle alttaki koridorlar ve hazırlık odaları açıkça görülüyor.

  • Mangrov ormanları ve su altından görünüşü oldukça garip.

  • Özgürlük Anıtı'nın tacından çekilmiş bir görüntü.

  • Taç, düşündüğünüz kadar büyük mü?

  • Taç, düşündüğünüz kadar büyük mü?

  • Kuzey Kore'deki Ryugyong Oteli'nin dışarıdan görünüşü...

  • ve içeriden görünüşü... Bina, 1987'den beri inşaat halinde.

  • Dover'ın beyaz uçurumları

  • Bu da farklı bir açı.

  • Disneyland'deki Perili Köşk...

  • ve Perili Köşk'ün içinde bulunduğu depo.

  • Çin Seddi'nin 2/3'ü böyle görünüyor...

  • İşte hiç görmediğiniz kısımlar...

  • Çin Seddi'nin denizle birleştiği nokta ise böyle

  • Rio'daki Jesus heykeli

  • Heykelin içinde görevlilerin yıpranan yerleri tamir edebilmeleri için merdivenler ve tüneller bulunuyor.

  • Turistlerin akın ettiği Mona Lisa tablosu... Karşılaşmak istenilen görüntü bu....

  • Paris'te bulunan Louvre Müzesi'ni gezen ziyaretçilerin yüzde doksanı Mona Lisa'yı görmek için geliyor. Ama ilk karşılaştıkları manzara işte bu...

  • ve kalabalıkta önlere geçmeyi başarmış bir ziyaretçi...

  • Santorini (Yunanistan)

  • Santorini (Yunanistan)

  • Niagara Falls / Niagara Şelalesi (ABD ile Kanada sınırı arasında)

  • Niagara Falls / Niagara Şelalesi (ABD ile Kanada sınırı arasında)

  • The Brandenburg Gate / Brandenburg Kapısı (Berlin)

  • The Brandenburg Gate / Brandenburg Kapısı (Berlin)

  • The Acropolis / Atina Akropolisi (Yunanistan)

  • The Acropolis / Atina Akropolisi (Yunanistan)

  • The Acropolis / Atina Akropolisi (Yunanistan)

  • Mount Rushmore / Rushmore Dağı Anıtı (ABD)

  • Mount Rushmore / Rushmore Dağı Anıtı (ABD)

  • The Forbidden City / Yasak Şehir (Çin)

  • The Forbidden City / Yasak Şehir (Çin)

  • Sagrada Familia (İspanya)

  • Sagrada Familia (İspanya)

  • Hollywood (ABD)

  • Hollywood (ABD)

  • Central Park (New York / ABD)

  • Central Park (New York / ABD)

  • The Arc de Triomphe / Zafer Takı (Fransa)

  • The Arc de Triomphe / Zafer Takı (Fransa)