Hava durumu İstanbul için geri sayım kar göründü!

İSTANBUL HAVA DURUMU KAR BAŞLIYOR:İSTANBUL hava durumu için beklenen açıklama geldi kar kapıda. Meteoroloji İstanbul ve Ankara için haritalı 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Bu hafta havalar iyice soğuyacak özellikle 23 Ocak Salı günü yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı görülecek ve etkisini arttıracak. İstanbul'da ise beklenen kar yağışı Salı günü başlayacak yüksek yerlerde etkili olacak. Dört gözle beklenen kar 24 Ocak Çarşamba günü de devam edecek.
KAR NE ZAMAN BAŞLIYOR METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK TAHMİN: Yeni hafta ile birlikte hava sıcaklıkları iyice düşüyor kar birçok ilde başlıyor. İstanbul'da beklenen kar Salı günü karla karışık yağmur şeklinde görülecek 24 Ocak Çarşamba günü de devam edecek.İstanbul'da kar yağışının sadece yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor. Ankara hava durumu ise kar bekleyenlerin yüzünü güldürecek Ankara'da kar yağışı salı günü sert başlayacak.
ANKARA HAVA DURUMU KAR İÇİN TARİH BELLİ: Ankara hava durumu kar yağışı başlıyor meteoroloji kar tarihini açıkladı. Ankara 5 günlük haritalı hava durumu tahminlerine göre kar yağışı 23 Ocak Salı günü sert başlayacak Çarşamba günü de devam edecek. Kar yağışının Ankara'nın özellikle yüksek kesimlerini beyaza bürümesi bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA UYARI SALI GÜNÜNE DİKKAT! İstanbul hava durumu 5 günlük son raporu meteoroloji yayınladı. İstanbul'da beklenen kar yağışı salı günü yüksek kesimlerde başlayacak. İstanbul'un batısında; özellikle Beylikdüzü, Silivri, Çatalca, Silivri tarafında kar yağışının biraz daha etkili olması bekleniyor.
Peki Edirne, Kırklareli, Kütahya, Afyon, Uşak, Bolu, Kastamonu, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Bursa hava durumu nasıl olacak kar yağışı ne zaman başlayacak? Yeni hafta ile birlikte birçok ilde sıcaklıklar sert düşecek meteorolojinin yayınladığı son hava duurmu raporlarına göre kar yağışı yarın bu illerde başlıyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İstanbul ,Kocaeli, Yalova, Manisa, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Bolu, Düzce, Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, yarın (Pazartesi)sabah saatlerinde Batı Akdeniz ve Muğla Kıyılarında görülecek yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.