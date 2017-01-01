Hapları kırıp içmek öldürebilir!

Hap içmenin yollarından birisi bölerek içmektir. Ancak bunun ölümcül bir tehlike olduğunu biliyor musunuz?
İlaçlar genelde hastalığa ve hastanın yapısına uygunluğuna göre doktor tarafından verilir.
İlaçların bir kısmı mide asidiyle girdiği etkileşim sonucunda, diğer bir kısmı bağırsakta çözünür. Hapın kırılması ise ilacın yapısını değiştirdiği için çözüldüğü yeri de değiştiriyor.
Kontrolsüz yapılan bu eylem organ hasarına neden olur.
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pelin Tanyeri, bölünerek çözülme yeri değiştirilen ilaçların organ hasarı oluşturabileceğini söylüyor.
Bu konuda özellikle yaşlıların risk grubunda olduğunu söyleyen Dr. Tanyeri, zamanından önce ya da sonra çözülen ilaçların kalp krizinden felce kadar birçok tehlikeli yan etkiye sebep olacağını vurguladı.
Tehlikeli yan etkileri dışında, hapların yanlış kullanılması tedavi sürecini de sekteye uğratır.
Hangi ilaçların bölünebileceğini doktorunuza mutlaka sormalısınız. Ortasında çentik işareti bulunan haplar bölünerek içilebilir. Bu işaret olmayan ilaçlar bölünmemeli.
İlacı kırarak içmek dışında, hapları kola, süt, meyve suyu ile içmenin de büyük riskler taşıdığını söyledi.
Dr. Tanyeri, hap içmekte zorlanan hastaların doktorlarından ilaçların sıvı formatlarını rica etmelerini gerektiğini belirtti.