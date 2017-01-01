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Hapları kırıp içmek öldürebilir!

  • Hap içmenin yollarından birisi bölerek içmektir. Ancak bunun ölümcül bir tehlike olduğunu biliyor musunuz?

  • İlaçlar genelde hastalığa ve hastanın yapısına uygunluğuna göre doktor tarafından verilir.

  • İlaçların bir kısmı mide asidiyle girdiği etkileşim sonucunda, diğer bir kısmı bağırsakta çözünür. Hapın kırılması ise ilacın yapısını değiştirdiği için çözüldüğü yeri de değiştiriyor.

  • Kontrolsüz yapılan bu eylem organ hasarına neden olur.

  • Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pelin Tanyeri, bölünerek çözülme yeri değiştirilen ilaçların organ hasarı oluşturabileceğini söylüyor.

  • Bu konuda özellikle yaşlıların risk grubunda olduğunu söyleyen Dr. Tanyeri, zamanından önce ya da sonra çözülen ilaçların kalp krizinden felce kadar birçok tehlikeli yan etkiye sebep olacağını vurguladı.

  • Tehlikeli yan etkileri dışında, hapların yanlış kullanılması tedavi sürecini de sekteye uğratır.

  • Hangi ilaçların bölünebileceğini doktorunuza mutlaka sormalısınız. Ortasında çentik işareti bulunan haplar bölünerek içilebilir. Bu işaret olmayan ilaçlar bölünmemeli.

  • İlacı kırarak içmek dışında, hapları kola, süt, meyve suyu ile içmenin de büyük riskler taşıdığını söyledi.

  • Dr. Tanyeri, hap içmekte zorlanan hastaların doktorlarından ilaçların sıvı formatlarını rica etmelerini gerektiğini belirtti.

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