Hangi sebze hangi probleme iyi geliyor?
Bağışıklık sisteminin güçlenmesiyle doğrudan ilişkili olan beslenmede doğru sebzeler tüketilirse kolay kolay hasta olmak mümkün olmaz. Peki hangi sebzeler tüketilmeli?
İşte sebzelerin hastalıklar üzerindeki etkisi...
Posa bakımından zengin olan lahana, mide ve bağırsakları korur.
Brokoli bağırsakları korur ve kolesterolü azaltır.
Brüksel lahanası bağışıklık sisteminin zayıflamasını önleyerek kanser ve diyabet riskini azaltır.
Pazı göz rahatsızlıklarına ve beyin gelişimine karşı etkilidir.
Bal kabağı cildin yaşlı görünmesini önler.
Kereviz alzheimer rahatsızlıklarına karşı koruyucudur.