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Hangi sebze hangi probleme iyi geliyor?

  • Bağışıklık sisteminin güçlenmesiyle doğrudan ilişkili olan beslenmede doğru sebzeler tüketilirse kolay kolay hasta olmak mümkün olmaz. Peki hangi sebzeler tüketilmeli?

  • İşte sebzelerin hastalıklar üzerindeki etkisi...

  • Posa bakımından zengin olan lahana, mide ve bağırsakları korur.

  • Brokoli bağırsakları korur ve kolesterolü azaltır.

  • Brüksel lahanası bağışıklık sisteminin zayıflamasını önleyerek kanser ve diyabet riskini azaltır.

  • Pazı göz rahatsızlıklarına ve beyin gelişimine karşı etkilidir.

  • Bal kabağı cildin yaşlı görünmesini önler.

  • Kereviz alzheimer rahatsızlıklarına karşı koruyucudur.

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