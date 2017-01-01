Hangi ilimizde kaç Suriyeli var?

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşenlerin sayısının 3 milyon 49 bin olduğu belirlendi. Ülkede 6 yıldır devam eden kanlı iç savaşı etkisi en çok Türkiye'ye oldu. Dünyanın sırt çevirdiği Suriyelilere, Türkiye kol kanat gerdi. İşte son yayınlanan rakamlara göre geçici koruma kapsamında Türkiye'nin illerinde yaşayan Suriyeli sayısı...
Adana - Kayıtlı Suriyeli: 162,149 - Şehir Nüfusu: 2,201,670 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 3.71
Adıyaman - Kayıtlı Suriyeli: 25,601 - Şehir Nüfusu: 610,484 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 4.19
Afyon - Kayıtlı Suriyeli: 4,644 - Şehir Nüfusu: 714,523 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.65
Ağrı - Kayıtlı Suriyeli: 917 - Şehir Nüfusu: 542,255 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.17
Aksaray - Kayıtlı Suriyeli: 1,467 - Şehir Nüfusu: 396,673 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.37
Amasya - Kayıtlı Suriyeli: 244 - Şehir Nüfusu: 326,351 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.07
Ankara - Kayıtlı Suriyeli: 73,016 - Şehir Nüfusu: 5,346,518 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 1.37
Antalya - Kayıtlı Suriyeli: 401 - Şehir Nüfusu: 2,328,555 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.02
Ardahan - Kayıtlı Suriyeli: 98 - Şehir Nüfusu: 98,335 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.10
Artvin - Kayıtlı Suriyeli: 40 - Şehir Nüfusu: 168,068 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.02
Aydın - Kayıtlı Suriyeli: 7,928 - Şehir Nüfusu: 1,068,260 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.74
Balıkesir - Kayıtlı Suriyeli: 2,171 - Şehir Nüfusu: 1,196,389 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi:0.18
Bartın - Kayıtlı Suriyeli: 33 - Şehir Nüfusu: 192,389 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.02
Batman - Kayıtlı Suriyeli: 19,685 - Şehir Nüfusu: 576,899 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 3.41
Bayburt - Kayıtlı Suriyeli: 42 - Şehir Nüfusu: 90,154 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.05
Bilecik - Kayıtlı Suriyeli: 558 - Şehir Nüfusu: 218,297 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.26
Bingöl - Kayıtlı Suriyeli: 694 - Şehir Nüfusu: 269,560 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.26
Bitlis - Kayıtlı Suriyeli: 737 - Şehir Nüfusu: 341,225 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.22
Bolu - Kayıtlı Suriyeli: 1,143 - Şehir Nüfusu: 299,896 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi:0.38
Burdur - Kayıtlı Suriyeli: 8,055 - Şehir Nüfusu: 261,401 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 3.08
Bursa - Kayıtlı Suriyeli: 112,523 - Şehir Nüfusu: 2,901,396 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 3.67
Çanakkale - Kayıtlı Suriyeli: 3,752 - Şehir Nüfusu: 519,793 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.72
Çankırı - Kayıtlı Suriyeli: 372 - Şehir Nüfusu: 183,880 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.20
Çorum - Kayıtlı Suriyeli: 1.881 - Şehir Nüfusu: 527,863 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi:0.36
Denizli - Kayıtlı Suriyeli: 7,842 - Şehir Nüfusu: 1,005,687 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.78
Diyarbakır - Kayıtlı Suriyeli: 29,753 - Şehir Nüfusu: 1,673,119 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 1.78
Düzce - Kayıtlı Suriyeli: 612 - Şehir Nüfusu: 370,371 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.17
Edirne - Kayıtlı Suriyeli: 6,511 - Şehir Nüfusu: 401,701 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 1.62
Elazığ - Kayıtlı Suriyeli: 5,737 - Şehir Nüfusu: 578,789 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.99
Erzincan - Kayıtlı Suriyeli: 179 - Şehir Nüfusu: 226,032 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.08
Erzurum - Kayıtlı Suriyeli: 669 - Şehir Nüfusu: 762,021 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi:0.09
Eskişehir - Kayıtlı Suriyeli: 2,480 - Şehir Nüfusu: 844,842 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi:0.29
Gaziantep - Kayıtlı Suriyeli: 333,351 - Şehir Nüfusu: 1,974,244 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi:16.63
Giresun - Kayıtlı Suriyeli: 153 - Şehir Nüfusu: 444,467 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.03
Gümüşhane - Kayıtlı Suriyeli: 78 - Şehir Nüfusu: 172,034 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.05
Hakkari - Kayıtlı Suriyeli: 1,000 - Şehir Nüfusu: 267,813 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.37
Hatay - Kayıtlı Suriyeli: 383,453 - Şehir Nüfusu: 1,555,165 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 24.66
Iğdır - Kayıtlı Suriyeli: 88 - Şehir Nüfusu: 192,785 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.05
Isparta - Kayıtlı Suriyeli: 6,385 - Şehir Nüfusu: 427,324 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi:1.49
İstanbul - Kayıtlı Suriyeli: 485,227 - Şehir Nüfusu: 14,804,116 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 3.22
İzmir - Kayıtlı Suriyeli: 111,118 - Şehir Nüfusu: 4,223,545 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 2.54
Kahramanmaraş - Kayıtlı Suriyeli: 89,715 - Şehir Nüfusu: 1,12,634 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 8.06
Karabük - Kayıtlı Suriyeli: 471 - Şehir Nüfusu: 242,347 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.19
Karaman - Kayıtlı Suriyeli: 582 - Şehir Nüfusu: 245,610 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.24
Kars - Kayıtlı Suriyeli: 181 - Şehir Nüfusu: 289,786 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.06
Kastamonu - Kayıtlı Suriyeli: 901 - Şehir Nüfusu: 376,945 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.24
Kırıkkale - Kayıtlı Suriyeli: 794 - Şehir Nüfusu: 377,984 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.29
Kırşehir - Kayıtlı Suriyeli: 870 - Şehir Nüfusu: 229,975 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.38
Kilis - Kayıtlı Suriyeli: 126,397 - Şehir Nüfusu: 130,825 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 95.09
Kayseri - Kayıtlı Suriyeli: 58,770 - Şehir Nüfusu: 1,358,980 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 4.32
Kocaeli - Kayıtlı Suriyeli: 31,765 - Şehir Nüfusu: 1,830,772 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 1.74
Konya - Kayıtlı Suriyeli: 73,175 - Şehir Nüfusu: 2,161,303 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 3.39
Kütahya - Kayıtlı Suriyeli: 362- Şehir Nüfusu: 573,642 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.06
Malatya - Kayıtlı Suriyeli: 21,979 - Şehir Nüfusu: 781,305 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 2.81
Manisa - Kayıtlı Suriyeli: 6,584 - Şehir Nüfusu: 1,396,945 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 11.85
Mersin - Kayıtlı Suriyeli: 151,531 - Şehir Nüfusu: 1,773,852 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 8.26
Muğla - Kayıtlı Suriyeli: 9,440 - Şehir Nüfusu: 923,773 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 1.02
Muş - Kayıtlı Suriyeli: 857 - Şehir Nüfusu: 406,501 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.21
Nevşehir - Kayıtlı Suriyeli: 6,524 - Şehir Nüfusu: 290,895 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 2.24
Niğde - Kayıtlı Suriyeli: 3,424 - Şehir Nüfusu: 351,468 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.97
Ordu - Kayıtlı Suriyeli: 722 - Şehir Nüfusu: 750,588 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.10
Osmaniye - Kayıtlı Suriyeli: 43,688 - Şehir Nüfusu: 522,175 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 8.37
Rize - Kayıtlı Suriyeli: 661 - Şehir Nüfusu: 331,048 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.20
Sakarya - Kayıtlı Suriyeli: 8,078 - Şehir Nüfusu: 976,948 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi:0.83
Samsun - Kayıtlı Suriyeli: 4,281 - Şehir Nüfusu: 1,295,927 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.33
Siirt - Kayıtlı Suriyeli: 3,372 - Şehir Nüfusu: 322,664 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 1.05
Sinop - Kayıtlı Suriyeli: 82 - Şehir Nüfusu: 205,478 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.04
Sivas - Kayıtlı Suriyeli: 2,520 - Şehir Nüfusu: 621,224 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.41
Şanlıurfa - Kayıtlı Suriyeli: 428,838- Şehir Nüfusu: 1,940,627 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi:21.58
Şırnak - Kayıtlı Suriyeli: 14,398 - Şehir Nüfusu: 483,788 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 2.98
Tekirdağ - Kayıtlı Suriyeli: 6,419 - Şehir Nüfusu: 972,875 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.66
Tokat - Kayıtlı Suriyeli: 854 - Şehir Nüfusu: 602,662 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.14
Trabzon - Kayıtlı Suriyeli: 2,172 - Şehir Nüfusu: 779,379 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.28
Tunceli - Kayıtlı Suriyeli: 89 - Şehir Nüfusu: 82,193 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.11
Uşak - Kayıtlı Suriyeli: 1,315 - Şehir Nüfusu: 358,736 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.37
Yalova - Kayıtlı Suriyeli: 2,879 - Şehir Nüfusu: 241,665 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 1.19
Van - Kayıtlı Suriyeli: 1,848 - Şehir Nüfusu: 1,100,190 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.17
Yozgat - Kayıtlı Suriyeli: 3,317 - Şehir Nüfusu: 421,041 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.79
Zonguldak - Kayıtlı Suriyeli: 330 - Şehir Nüfusu: 597,524 - İl nüfusu ile karşılaştırma yüzdesi: 0.06