Güneşli havalar kalbi olumsuz etkiliyor

Sıcaklar artığında vücudumuzu soğutmak için terleriz, bu nedenle de her zamankinden daha fazla sıvı kaybederiz. Bu durumda kan basıncında düşme ve kalbin hızlı atmasına neden olur.
Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Yavuz, "Sıcak havada kalbin iş yükü arttığı için koroner hastalarında göğüs ağrısı tetiklenebilir.
Kalp yetersizliği olan hastalarda kalbin istenen düzeyde kasılması, pompa görevini yapamaması nedeniyle vücudun serin yerde tutulması çok önemlidir.
Bu hastaların kullandıkları idrar sökücü ilaçlar su kaybının arttırarak baş dönmesine sebep olabilir. Kısa süreyle ilaçlara ara verilmesi için doktorunuzla görüşmeniz gerekebilir" dedi.
Bebek ve küçük çocukların ter bezleri sayısı erişkenlerden daha az olduğu için sıcaktan kolayca etkilenebilir.
Bunun için de düzenli su içirilmeli, ince giydirilmeli ve serin tutulması gerekir.
Çocukları serin tutarak güneşten korumak gerekir. Vücutlarını soğutma kabiliyeti yeterince gelişmemiş olduğundan bebek ve çocuklarda sıcak basması ve sıcaklıkla ilişkili rahatsızlıklar çabuk gelişir. Çocukların sıcakta mutlu ve sağlıklı kalması için bazı tavsiyeler...
6 aydan küçük bebekler direkt güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Bebeklerin derilerinde güneşten koruyucu melanin pigmenti çok az bulunur.
Daha büyük bebekler de özellikle güneş ışığının en etkili olduğu aylarda direkt güneş ışığından korunması gerekir.
Güneş koruyucu faktörü en az +30 olan kremler tercih edilmeli. Özellikle çocuklar için olan kremler alınmalı. Bu kremler diğer kremlere göre cildi daha az tahriş eder.
Kremler düzenli olarak deniz ve havuzlarda kullanılmalı. Güneş yanıkları çocuklarda dahi cilt kanseri riskini arttırır, bu nedenle güneşte her 2 saatte bir güneş kreminin tekrar sürülmesi gerekir. Çocuklar güneşin direkt ışığından saat 11-14 arası uzak tutulmalı. 30-50 faktör kremler tercih edilmeli.
Yara olan bölgelere en az 50 faktör güneş kremi kullanılması gerekir. Bebeğin kıyafetleri, vücut ve ayakları; güneş şapkası ise başını ve ensesini örtecek özellikte olmalıdır.