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Güneş koruyucular kanser ediyor!

  • Avobenzon, dünyada yaygın olarak kullanılan popüler bir güneş koruyucudur. Bu bileşik UV ışınlarının cilde zarar vermesini önler.

  • Fakat içerdiği bileşimler, klor ve güneş ışığıyla reaksiyona girdiğinde, kanser riskini artırarak ölümcül olabilir.

  • "Kanser olmak istemiyorsanız, yüzmeye giderken güneş koruyucu kullanmayın" diyen Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Betül Görgen, güneş koruyucuları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

  • Görgen, "Avobenzone, dünya çapında popüler bir güneş koruyucudur. çeşitli dalga boylarındaki güneş ışığını absorbe ederek ciltte oluşabilecek hasarın önüne geçer.

  • Fakat cildi koruması için kullanılan kimyasal, klor ve UV ışınlarıyla reaksiyona girerek toksik hale dönüşüyor" dedi.