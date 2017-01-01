Güneş koruyucular kanser ediyor!
Avobenzon, dünyada yaygın olarak kullanılan popüler bir güneş koruyucudur. Bu bileşik UV ışınlarının cilde zarar vermesini önler.
Fakat içerdiği bileşimler, klor ve güneş ışığıyla reaksiyona girdiğinde, kanser riskini artırarak ölümcül olabilir.
"Kanser olmak istemiyorsanız, yüzmeye giderken güneş koruyucu kullanmayın" diyen Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Betül Görgen, güneş koruyucuları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Görgen, "Avobenzone, dünya çapında popüler bir güneş koruyucudur. çeşitli dalga boylarındaki güneş ışığını absorbe ederek ciltte oluşabilecek hasarın önüne geçer.
Fakat cildi koruması için kullanılan kimyasal, klor ve UV ışınlarıyla reaksiyona girerek toksik hale dönüşüyor" dedi.